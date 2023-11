Η Σάρον Στόουν ξεχωρίζει ως ζωγράφος

Η δημοφιλής ηθοποιός Σάρον Στόουν, πρωταγωνίστρια το 1992 της επιτυχημένης ταινίας «Βασικό Ένστικτο», μεταξύ πολλών άλλων, θριαμβεύει πλέον ως ζωγράφος σε ηλικία 65 ετών και εκθέτει τα έργα της για πρώτη φορά στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη της Νέας Υόρκης.

Η ηθοποιός δεν εγκατέλειψε ποτέ την υποκριτική, αν και της αρνήθηκαν ρόλους αφού υπέστη ένα εγκεφαλικό το 2002 που αρχικά προκάλεσε έντονους πονοκεφάλους. Εκείνη την περίοδο διαγνώστηκε με μια ελαφριά εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από ένα μικρό ανεύρυσμα σε μια σπονδυλική αρτηρία.

Αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ανάρρωσε από το εγκεφαλικό χωρίς να υποστεί μόνιμες συνέπειες, αν και διαβεβαιώνει ότι «παραλίγο να πεθάνει» και είδε εκείνο το φως στην άκρη ενός τούνελ που το λένε «ο προθάλαμος του θανάτου». Επιπλέον, μπόρεσε να συλλογιστεί τον πατέρα της, πλέον νεκρό, και να ακούσει τις φωνές των δύο παιδιών που έχασε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, την ενθάρρυναν να επιστρέψει στη ζωή και να αφυπνίσει τη συνείδησή της.

Αν και η Σάρον Στόουν δεν άργησε να ανακάμψει, αυτό το γεγονός, εκτός του ότι κατέληξε να της στερήσει νέους ρόλους, την ίδια στιγμή ενθάρρυνε την ηθοποιό να επικεντρωθεί στη ζωγραφική. Στον τομέα αυτό σημειώνει επιτυχία και αναγνώριση από άλλους καλλιτέχνες. Τα έργα της έχουν επαινεθεί από τον Τζέρι Σαλτς, έναν από τους πιο γνωστούς κριτικούς τέχνης και βραβευμένο με το βραβείο Πούλιτζερ.

Η Σάρον Στόουν εκθέτει τώρα τις δημιουργίες της, μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, στην C. Parker Art Gallery, που ανήκει στην Tiffany Benincasa και βρίσκεται στη λεωφόρο Greenwich 409 στην πόλη Greenwich του Κονέκτικατ, κοντά στα 50 χιλιόμετρα από το Big Apple, που μεταφράζεται σε μόλις 40 χιλιόμετρα με το τρένο και κάτι παραπάνω από μία ώρα με το αυτοκίνητο. Οσοι πιστοί προσέλθετε.

Η Αμερικανίδα σταρ είχε προβάλει στο παρελθόν κάποια από τα έργα της στο Λος Άντζελες, αλλά είναι η πρώτη φορά που το κάνει στην Ανατολική Ακτή.

«Καλώς ήρθατε στον κήπο μου»

Το Γκρίνουιτς είναι μια από τις πλουσιότερες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και φιλοξενεί πολλές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παρόλο που έχει μόνο περίπου 65.000 κατοίκους. Η έκθεση ζωγραφικής της Σάρον Στόουν στην Γκαλερί Τέχνης C. Parker ονομάζεται Welcome To My Garden και αποτελείται από 19 πίνακες.

«Δημιούργησα αυτά τα έργα για να κατανοήσω την ουσία της καθαρής δημιουργικότητας που πηγάζει από την ειλικρινή αλήθεια, για να αφήσω στην άκρη τον θόρυβο, τις κρίσεις και τη ρύπανση των κοινωνικών μας τάσεων», λέει η Σάρον Στόουν, η οποία διατηρεί μια άμεση σχέση με τη φύση στα έργα της.

«Για μένα, το χρώμα γίνεται μήκος κύματος», λέει η ηθοποιός, η οποία πιστεύει ότι «Το χρώμα μου μιλάει».

Η στροφή της Σάρον Στόουν στους πίνακες ζωγραφικής

«Τα σπάει» στο Instagram

Οι διαφάνειες των πινάκων της Σάρον Στόουν κατακλύζουν το Instagram. Για την ιδιοκτήτρια της γκαλερί C. Parker Tiffany Benincasa, «αυτή η νέα έκθεση προσφέρει ένα πανόραμα της δημιουργικής ικανότητας της Σάρον Στόουν που δεν έχει ξαναδεί κανείς η καλλιτέχνης προσκαλεί τους θεατές σε ένα ταξίδι στα ζωντανά τοπία της φαντασίας της, αντανακλώντας τον εσωτερικό της κόσμο. Μια απόδειξη για το βαθύ ταλέντο της Στόουν».

Σύμφωνα με κριτικούς όπως ο Jerry Saltz, η «ικανότητα της Stone να παρατηρεί και να ερμηνεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά και η ικανότητά της να μετατρέπει τις ανθρώπινες αδυναμίες σε πηγές δύναμης λάμπει μαχητικά, κατακτητικά και νικηφόρα».

Η ηθοποιός ζωγράφιζε σε όλη της τη ζωή. Ως παιδί, παρατήρησε τη θεία της Vonne, η οποία ήταν σπουδαία ζωγράφος και δημιουργούσε τοιχογραφίες στους τοίχους του σπιτιού όπου έμενε ως παιδί.

Η Σάρον Στόουν σπούδασε ζωγραφική στο πανεπιστήμιο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας η καλλιτεχνική της δημιουργία έγινε η κύρια δραστηριότητά της και την οδήγησε στο άνοιγμα νέων καλλιτεχνικών καναλιών, μεταφέροντας τα δια βίου δημιουργικά της ένστικτα στον καμβά. Από τότε ζωγραφίζει καθημερινά, από 4 έως 17 ώρες την ημέρα.

Εκτός από ηθοποιός, η Στόουν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την πολιτιστική της πτυχή και έχει λάβει πολλά βραβεία: το Βραβείο Women Making History από το National Museum of Women’s History, το Einstein Spirit of Achievement Award, το Nobel Peace Summit Prize, μια Χρυσή Σφαίρα, υποψηφιότητα για Emmy και Όσκαρ, εκτός από το ότι ονομάστηκε Διοικητής του Γαλλικού Τάγματος Τεχνών και Γραμμάτων και έλαβε το Βραβείο Θάρρους 2023, το Ανθρωπιστικό Βραβείο Χάρβαρντ και το Ανθρωπιστικό Βραβείο Εκστρατείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μεταξύ των πολλών άλλων αναγνωρίσεών της.

Την απογείωσε, αλλά το βασικό ένστικτο δεν είναι το μοναδικό που κατάφερε η Σάρον Στόουν…