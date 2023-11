Δημιουργώντας το next big thing της Πρέμιερ Λιγκ

Το όνομα του Ζερεμί Ντοκού κυριαρχεί στην «στρατόσφαιρα» της Πρέμιερ Λιγκ μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν φυσικά να είναι διαφορετικά.

Ήταν τέτοια η λάμψη του 21χρονου άσου της Μάντσεστερ Σίτι στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ, που οδήγησε τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης σε χαρακτηρισμούς που παραπέμπουν σε… ΝτεΜπρόινε και βάλε.

Αν υπάρχει… παραπάνω από τον ΝτεΜπρόινε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ας επιστρέψουμε όμως στον νεαρό άσο της Σίτι και τα εντυπωσιακά του κατορθώματα στον «περίπατο» απέναντι στην Μπόρνμουθ με 6-1.

Και τι δεν έκανε λοιπόν ο διεθνής Βέλγος εξτρέμ στο σημερινό ματς, φανερώνοντας πως ανήκει στη νέα ηγετική γενιά της Σίτι, με τον Γκουαρντιόλα να δημιουργεί ένα νέο σκηνικό με πρωταγωνιστή τον Ντοκού.

Ο νεαρός άσος της Μάντσεστερ Σίτι ήταν ο MVP της αναμέτρησης και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Με τέσσερις ασίστ κι ένα γκολ κανείς δεν θα μπορούσε να πάρει το βραβείο από τον Ντοκού.

It just had to be @JeremyDoku! 😎

🩵 6-1 🍒 #ManCity | @EASPORTSFC pic.twitter.com/qL3pLs97PM

— Manchester City (@ManCity) November 4, 2023

Ο ακραίος επιθετικός της αγγλικής ομάδας ήταν σε τροχιά… απογείωσης και πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση οδήγησε την ομάδα του σε μια άνετη νίκη.

Η καταγωγή από την Γκάνα, η Άντερλεχτ και ο Γκουαρντιόλα

Ο Ζερεμί Ντοκού λάμπει στα γήπεδα της Πρέμιερ Λιγκ σε ηλικία 21 ετών, αλλά γυρνώντας κάποιος λίγα χρόνια πίσω θα διαπιστώσει πως τα πράγματα δεν ήταν ονειρικά στα παιδικά χρόνια του παίκτη.

Η καταγωγή του Ντοκού είναι από την Γκάνα αλλά ο νεαρός άσος της Σίτι μεγάλωσε στο Βέλγιο και τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα.

Βίωσε τον ρατσισμό στο σχολείο αλλά όρθωσε ανάστημα και πάλεψε σκληρά για να πετύχει τους στόχους του. Μαχητής απ’ τα μικράτα του.

Δεν επέτρεψε σε κανέναν να φυλακίσει τα όνειρα του και το κυριότερο, πάλεψε για τις αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο δεν άργησε να φανεί και η Άντερλεχτ φρόντισε για την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Στις ακαδημίες της βελγικής ομάδας παρουσίασε πολλές πτυχές του ταλέντου του και οι ιθύνοντες των πρωτευουσιάνων αντιλήφθηκαν άμεσα ότι ο νεαρός ήταν παίκτης – χρυσάφι.

Ο Ντοκού δεν άργησε να κάνει πάταγο και η γαλλική Ρεν προχώρησε στην απόκτηση του από την Άντερλεχτ.

Νωρίτερα, μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ προσπάθησαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, ωστόσο η μεταγραφή δεν έγινε. Είτε λόγω άρνησης της ομάδας των Βρυξελλών να τον παραχωρήσει είτε λόγω δικής του αντίρρησης.

Φορώντας την φανέλα της Ρεν έκανε την διαφορά σε πιο δύσκολο πρωτάθλημα και ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν έχασε την ευκαιρία.

Ο Ισπανός τεχνικός της Σίτι δεν χρειάστηκε να τσεκάρει για πολύ τον νεαρό άσο της γαλλικής ομάδας. Ο Πεπ έδωσε το οκ για την υλοποίηση της μεταγραφής και η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου έδωσε 65 εκατ. ευρώ στη Ρεν για να «μετακομίσει» ο παίκτης στο Μάντσεστερ.

«Είναι ο κορυφαίος γι’ αυτό πήγα στην Σίτι»

Ο Ντοκού υπέγραψε στις 24 του περασμένου Αυγούστου πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την αγγλική ομάδα και στις πρώτες του δηλώσεις εξήγησε τους λόγους (βασικά ένας ήταν) που τον οδήγησαν στο Μάντσεστερ.

«Ο Γκουαρντιόλα είναι ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο και ήθελα να δουλέψω με τον κορυφαίο», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ντοκού.

Κάτι ανάλογο βεβαίως επιθυμούσε και ο Γκουαρντιόλα καθώς στα χέρια του Πεπ, ο Ντοκού θα εξελιχθεί στο πιο λαμπρό αστέρι της νέας εποχής στην Σίτι.

Ο νεαρός άσος είναι σε θέση να βαδίσει στα…χνάρια του συμπατριώτη του, Κέβιν Ντε Μπρόινε και να κάνει την διαφορά για την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Ο Ισπανός προπονητής της Σίτι έχει σίγουρα πολλές ιδέες στον «σκληρό δίσκο» για τον ρόλο του Ντοκού στην αγγλική ομάδα τα χρόνια που έρθουν.

Και δεν χωρά αμφιβολία πως ο νεαρός άσος της πρωταθλήτριας Ευρώπης μπορεί να εξελιχθεί σε νέο «τοτέμ» για τους οπαδούς της Σίτι.

«I’m very happy!» 💬

Well, we are too @JeremyDoku! Let’s hear his post-match thoughts ⤵️

🩵 6-1 🍒 #ManCity pic.twitter.com/rDjgxpABJZ

— Manchester City (@ManCity) November 4, 2023