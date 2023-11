Στο «σφυρί» το «Βασιλικό μπλε» διαμάντι – Πάνω από 50 εκατ. δολάρια η εκτιμώμενη τιμή

Το «Βασιλικό Μπλε» διαμάντι βγαίνει σε δημοπρασία στις 7 Νοεμβρίου από τον οίκο Christie’s. Πρόκειται για το ομορφότερο διαμάντι που κοσμεί ένα από τα σπανιότερα δαχτυλίδια.

Το μεγαλύτερο, εσωτερικά άψογο, ζωηρό μπλε διαμάντι που έχει βγει ποτέ σε δημοπρασία, θα μπορούσε να πουληθεί έως και 50 εκατομμύρια δολάρια, εκτιμά ο διάσημος οίκος δημοπρασιών πολυτελών αντικειμένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, οι υποψήφιοι αγοραστές σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για να το αποκτήσουν.

