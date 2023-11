Ο Γιακουμάκης καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος στο MLS – Ξεπέρασε τον Μέσι!

Η πρώτη χρόνια του Γιώργου Γιακουμάκη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μπορεί να χαρακτηριστεί και ονειρική.

Ο 29χρονος επιθετικός με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Σε 28 αγώνες με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχει σημειώσει 17 γκολ κι έχει μοιράσει 1 ασίστ, ενώ έχει βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στα πλέϊ-οφ του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ έχει καταφέρει μια πολύ μεγάλη διάκριση. Ο Γιακουμάκης ψηφίστηκε από τα αμερικανικά μέσα και τα στελέχη των ομάδων ως ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος ποδοσφαιριστής για το 2023.

Μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός άφησε στη δεύτερη θέση της συγκεκριμένης ψηφοφορίας τον Λιονέλ Μέσι.

Τον Αργεντινό σούπερ σταρ που πριν λίγες μέρες κατέκτησε την 8η Χρυσή Μπάλα στη καριέρα του. Αξίζει να αναφέρουμε πως αυτό το βραβείο στο παρελθόν το έχουν πάρει οι Ζλάτον Ιμπραχίμοβιτς, Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο και Μιγκέλ Αλμιρόν.

An immediate impact in the 🅰️.

Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. 🇬🇷 pic.twitter.com/AyHGq9slod

— Major League Soccer (@MLS) November 2, 2023