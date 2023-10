Πόλεμος στο Ισραήλ: Συνελήφθησαν 17 μαχητές της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις νυχτερινές επιδρομές. Σε μία από αυτές που έγιναν την Πέμπτη το βράδυ, συνελήφθησαν 17 στελέχη της Χαμάς στο Γιος, ενώ εκδόθηκε εντολή κατεδάφισης για το σπίτι του αλ-Ααρούρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην σύλληψη 36 καταζητούμενων στην Ιουδαία και τη Σαμάρια, εκ των οποίων οι 17 ήταν πράκτορες της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης υπέγραψε την εντολή για την κατάσχεση και κατεδάφιση του σπιτιού που ανήκει στον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς Σαλάχ αλ-Ααρούρι, στο χωριό Ααρούρα.

Σε μια επιχείρηση στην πόλη Καλκίλια στη Σαμάρια, κατασχέθηκε εξοπλισμός και έκλεισε ένα κατάστημα που συμμετείχε σε πράξεις υποκίνησης και υποστήριξης της τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, εντοπίστηκαν πυρά κατά των δυνάμεων που ανταπέδωσαν τα πυρά και διαπιστώθηκαν τραυματισμοί.

Σημειώνεται δε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, περίπου 1.030 καταζητούμενοι έχουν συλληφθεί στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, στην Μπεκάα και στις κοιλάδες, περισσότεροι από 670, οι οποίοι σχετίζονται με τη ένοπλη οργάνωση.

