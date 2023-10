Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Λαυρεωτική, ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαυρεωτική, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Μαρίνας Λαυρεωτικής και είχε εστιακό βάθος στα 11,6 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Λαυρεωτικής έχει δώσει συνολικά 16 σεισμούς τις τελευταίες 7 ημέρες.

Ωστόσο οι επιστήμονες δεν φαίνεται να ανησυχούν, καθώς υπογραμμίζουν ότι η σεισμική ακολουθία στην περιοχή βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 16 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bvL9EDQjKG

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/vlfDVVmMJh

— EMSC (@LastQuake) October 7, 2023