Έφτασε η ώρα της κρίσης για την Ευρωζώνη – Το κακό προηγούμενο

Η Βρετανία μπορεί να έφυγε από την ΕΕ, ωστόσο κάποιοι «δεσμοί» είναι δύσκολο να σπάσουν. Ο λόγος για την οικονομική κρίση, που όλα δείχνουν ότι βαδίζει με βήμα ταχύ προς μια ύφεση, που δεν θα αφήσει κανέναν… ασυγκίνητο από όποια πλευρά της Μάγχης κι αν βρίσκεται.

Όπως γράφει το Spectator, αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αποδόσεις των ομολόγων είναι στα ύψη και το κόστος του χρέους αυξάνεται. Αυτό προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό στη βρετανική κυβέρνηση, που παρότι έχει έναν πρωθυπουργό που ξέρει από αριθμούς, δεν βλέπει πως μπορούν να τις βγουν οι πράξεις και να δανειστεί τα επόμενα δέκα ή είκοσι δισεκατομμύρια.

Η εύκολη λύση είναι να αποδοθούν και πάλι ευθύνες σε εκείνον τον καταστροφικό μίνι προϋπολογισμό της Λιζ Τρας που της στοίχισε και την πρωθυπουργία, ωστόσο η κακή εικόνα σε όλη την Ευρώπη αποδεικνύει ότι η ευρωζώνη βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο δύσκολο σημείο καμπής και όπως φαίνεται και στα κράτη μέλη της οι συνέπειες θα είναι εξίσου καταστροφικές.

Αυτή τη στιγμή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι αγορές ομολόγων αρχίζουν να δείχνουν σημάδια νευρικότητας. Τις τελευταίες ημέρες, η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων αυξήθηκε στο 4,89%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2013, ενώ το spread έναντι του ασφαλέστερου γερμανικού χρέους ξεπέρασε το «ταβάνι» που είχε πιάσει κατά την τραπεζική κρίση του περασμένου Μαρτίου.

Η αγορά αντέδρασε στις προβλέψεις της κυβέρνησης ότι θα δανειστεί άλλο ένα 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, ενώ η ανάπτυξη θα υποχωρήσει κάτω από το 1%. Το μεγάλο σχέδιο της ΕΕ για την επανεκκίνηση της ιταλικής οικονομίας, με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ δανεικά χρήματα στο λογαριασμό της, βρίσκεται στα τάρταρα. Τα περισσότερα από αυτά δαπανήθηκαν σε ακριβές πράσινες επιδοτήσεις, που δεν έκαναν τίποτα για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά της γειτονικής χώρας και την άφησαν με μεγαλύτερο χρέος από ποτέ.

Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι υφέρπουσες αμφιβολίες για το γαλλικό χρέος. Η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας αυξήθηκε στο 3,5%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, αφού η χώρα επικρίθηκε από τον δικό της δημοσιονομικό μηχανισμό παρατήρησης για απελπιστικά ανεπαρκή σχέδια μείωσης των δαπανών της το επόμενο έτος.

