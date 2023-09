Ισημερινός: Έθαψαν με δεκάδες όπλα αρχηγό μαφίας που δολοφονήθηκε

Ο 39χρονος Julián Sevillano, περιβόητος αρχηγός εγκληματικής συμμορίας στον Ισημερινό με το όνομα «Los Fatales», δολοφονήθηκε μαζί με την 20χρονη κόρη όταν οι δυο τους βρισκόταν σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Οι αρχές κάνουν λόγο για ενέδρα θανάτου και ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ οι συγγενείς αρνήθηκαν να παραδώσουν τις σορούς στην αστυνομία.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα η κηδεία ήταν ιδιαίτερα μαζική και ασυνήθιστη καθώς στο φέρετρο του Sevillano τοποθετήθηκαν δεκάδες όπλα προκειμένου να είναι «οπλισμένος και να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του στην επόμενη ζωή».

#Dearjosieb : Local media reports Julian Sevillano, the 39-year-old Ecuadorian cartel boss known as “El Fatal,” was buried with hundreds of guns in order to protect him in the “afterlife”. pic.twitter.com/8iC9PG5t3i

— Dear Josie B (@JOANNAC81322890) September 20, 2023