Μη εγγυημένο το συμβόλαιο Μίχαϊλιουκ με Σέλτικς – Τι ισχύει με τον Παναθηναϊκό

Ο Σβι Μίχαϊλιουκ ήταν το τελευταίο ποθητό κομμάτι του παζλ για τον Παναθηναϊκό με την ελληνική ομάδα να μην μπορεί τελικά να ολοκληρώσει το deal.

Ο Ουκρανός γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Μπόστον Σέλτικς με τη συμφωνία πάντως να αφήνει ένα περιθώριο στο «τριφύλλι» να κάνει κίνηση τον Γενάρη. Όπως συνηθίζουν όλες οι ομάδες του ΝΒΑ που θέλουν να κλείσουν το ρόστερ τους πριν την έναρξη της σεζόν, τα συμβόλαια που προσφέρουν έχουν μερικές χρήσιμες λεπτομέρειες. Μία εξ αυτών είναι η λύση τους ανά πάσα στιγμή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία.

Ο Μίχαϊλιουκ αρχικά εξασφάλισε 200.000 δολάρια και αν καταφέρει να βρει μία θέση στο ρόστερ μέσω του training camp πριν τον πρώτο αγώνα (στις 25 Οκτώβρη οι Σέλτικς αντιμετωπίζουν τους Νικς) τότε οι απολαβές του θα ανέβουν στο 1,2 εκατ. Το συμβόλαιό του θα γίνει πλήρως εγγυημένο στις 10 Ιανουαρίου με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 2,3 εκατ.

Είναι στο χέρι των Σέλτικς αν θέλουν να του το μετατρέψουν σε εγγυημένο μέχρι εκείνη την ημερομηνία (πολύ σπάνια γίνεται) εξαιτίας του salary cap των «Κελτών».

