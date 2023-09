Μια διαφορετική συναυλία: Σκυλάκια «ερμηνεύουν» κλασική μουσική

Ένα ομολογουμένως διαφορετικό φεστιβάλ κλασικής μουσικής είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης στη Δανία με πρωταγωνιστές… τρία σκυλάκια!

Πλάνα από τις πρόβες δείχνουν τα γλυκύτατα σκυλάκια να συμμετέχουν στην εκτέλεση του Hunting Sympony, ενός ελάχιστα γνωστού έργου του πατέρα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Λεοπόλδου.

Όπως αναφέρει το BBC, ο μαέστρος Άνταμ Φίσερ, πέρασε από κάστινκγ δεκάδες σκύλους για τους ρόλους, θέλοντας να τιμήσει την επιθυμία του συνθέτη, ένα μέρος της Συμφωνίας να συνοδεύεται από κυνηγόσκυλα που γαυγίζουν.

Σύμφωνα με το euronews, το Hunting Sympony, είναι ένα κομμάτι κλασικής μουσικής, στο οποίο οι σκύλοι διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο και ιστορικά έχουν συμμετάσχει στην εκτέλεσή του, συνήθως μέσω ηχογραφήσεων.

Οι Cookie, Sophus και Sica επιλέχθηκαν για τις ικανότητές τους στο γαύγισμα και πέρασαν από τρίμηνη εκπαίδευση, όχι μόνο να γαυγίζουν με εντολή, αλλά και για να παραμένουν ήσυχα στην υπόλοιπη παράσταση.

«Αν έπρεπε να είμαι εγώ εκεί, θα είχα άγχος αλλά τώρα η προσοχή είναι στραμμένη πάνω στην Cookie, αυτή είναι η σταρ, εγώ δίνω απλά τις λιχουδιές» λέει η ιδιοκτήτριά της.

Φαίνεται πως τα σκυλάκια είναι φιλόμουσα καθώς χθες ο Storm το έσκασε από το σπίτι του για να παρακολουθήσει μια συναυλία των Metallica.

Το τετράποδο τρύπωσε στο στάδιο, πιάνοντας μάλιστα θέση στις κερκίδες και απόλαυσε και μερικές από τις επιτυχίες των Metallica, όπως τα «Whiplash», «One» και «Enter Sandman».

Φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral, με το συγκρότημα να ανεβάζει μία χιουμοριστική ανάρτηση στις επίσημες σελίδες του στα social media.

You might have heard we had a four-legged fan join us for #M72LA! Despite reports to the contrary, our friend Storm snuck out of her home adjacent to @SoFiStadium and made her way to the gig all by herself.

After a full night taking in the show with her #MetallicaFamily, Storm… pic.twitter.com/d0wtFQ6q4w

— Metallica (@Metallica) August 31, 2023