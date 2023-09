Διαμαρτυρία για «χιτλερικό» οπαδό στο US Open – Τον απομάκρυνε η ασφάλεια

Ένα παράξενο και αξιοσημείωτο γεγονός συνέβη στην αναμέτρηση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Γιάνικ Σίνερ για στην αναμέτρηση για την φάση των 16 του US Open.

Εκεί, ενώ το σκορ βρισκόταν στο 2-1 σετ υπέρ του Γερμανού, αυτός κινήθηκε προς τον διαιτητή και του είπε δείχνοντας την κερκίδα «Μόλις είπε την πιο διάσημη φράση του Χίτλερ».

Η ασφάλεια τουρνουά προσπάθησε να δράσει άμεσα και να απομακρύνει τον επικίνδυνο άνδρα, κάτι που κατάφεραν 10 λεπτά αργότερα αφού τον εντόπισαν και τον πέταξαν εκτός γηπέδου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κοινό μόλις έμαθε την απομάκρυνση του άνδρα ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Δείτε το βίντεο:

Security was looking for a fan who yelled during the Jannik Sinner & Alexander Zverev match.

Zverev said he yelled «the most famous Hitler phrase.”

Security looked for the person for at least 10 minutes.

They escorted a fan out & the crowd cheered as they left. pic.twitter.com/QDClUPqPwu

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023