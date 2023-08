Στους δρόμους παραμένουν οι ηθοποιοί και σεναριογράφοι του Χόλιγουντ, καθώς η απεργία τους συνεχίζεται.

Τα κινηματογραφικά στούντιο θεωρούν παράλογα τα αιτήματά τους και το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει αγεφύρωτο.

Οι σεναριογράφοι βρίσκονται στις απεργιακές φρουρές από τα τέλη Μαΐου ενώ, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με τους παραγωγούς για τις αμοιβές και την προστασία των δικαιωμάτων τους, ενώθηκαν μαζί τους και οι ηθοποιοί.

Οι ενώσεις των δύο κλάδων που απεργούν τονίζουν πως οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών παραγωγής αμείβονται με εκατομμύρια δολάρια την ώρα που πολλοί ηθοποιοί δυσκoλεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Σε γενικότερο πλαίσιο, οι διεκδικήσεις των ηθοποιών περιλαμβάνουν καλύτερο καταμερισμό των κερδών, καλύτερες εργασιακές συνθήκες, φρένο στο streaming των ταινιών χωρίς να αμείβονται, αλλά και εγγυήσεις ότι στο μέλλον δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην απεργία συμμετέχουν και κορυφαία ονόματα της Μέκκας του Κινηματογράφου που ζητούν δίκαιες αμοιβές για τους λιγότερο γνωστούς συναδέλφους τους.

Έτσι, μετά τη Σούζαν Σάραντον, τον Τζορτζ Κλούνεϊ, την Μέριλ Στριπ, τον Ματ Ντέιμον, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Νικόλ Κίντμαν, που έχουν δηλώσει ανοιχτά τη στήριξή τους στο συνδικάτο των ηθοποιών, και το καστ του «Breaking Bad» βρέθηκε στην απεργιακή γραμμή.

Την Τρίτη 29 Αυγούστου οι ηθοποιοί της γνωστής σειράς κατέβηκαν στους δρόμους για να υποστηρίξουν τους συναδέλφους τους απεργούς ηθοποιούς και σεναριογράφους.

«Βρισκόμαστε εδώ σε αλληλεγγύη με όλους εμάς, με όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μας που επηρεάζονται από αυτό, καθώς και με την WGA και την SAG», δήλωσε ο Μπράιαν Κράνστον στο πλήθος έξω από τα Sony Pictures Studios. «Είμαστε όλοι η ραχοκοκαλιά της επιχείρησής μας».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν τους κάνουμε [τα στούντιο και τους streamers] εχθρούς, δεν είναι κακοποιοί. Είναι άνθρωποι με τους οποίους όλοι μας θα συνεργαστούμε ξανά κάποια στιγμή. Θέλουμε απλώς να δουν την πραγματικότητα και τη δικαιοσύνη και να επιστρέψουν στο τραπέζι και να μας μιλήσουν».

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο Κράνστον, ο οποίος υποδύθηκε τον Γουόλτερ Γουάιτ στην επιτυχημένη σειρά, δήλωσε ότι θέλει απλώς να δει ένα «δίκαιο συμβόλαιο», ώστε οι ηθοποιοί να μπορούν να βγάζουν τα προς το ζην δουλεύοντας στη βιομηχανία.

«Κάτι που θα κάνει τον εργαζόμενο ηθοποιό ικανό να πληρώνει τους λογαριασμούς του, να πληρώνει το νοίκι του, να αγοράζει φαγητό για τις οικογένειές του», εξήγησε. «Θέλω να πω, είναι πραγματικά σε αυτό το σημείο. Είναι μια στιγμή καμπής».

Ενώ υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα για τους ηθοποιούς γύρω από τη σύμβαση μεταξύ της SAG-AFTRA και των στούντιο και των streamers, για τον Κράνστον, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο Χόλιγουντ είναι ένα από τα βασικά σημεία διαπραγμάτευσης.

«Αυτό το συμβόλαιο θα έχει μια πρόταση που θα αναφέρει: «Οι ηθοποιοί πρέπει να είναι άνθρωποι». Αυτό είναι εξωφρενικό, αλλά αυτό θα λέει, και το ίδιο πράγμα με το συμβόλαιο της Συντεχνίας Συγγραφέων: ‘Πρέπει να γράφεται από άνθρωπο’», είπε.

«Ποτέ δεν χρειάστηκε να το φανταστούμε αυτό στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι εδώ τώρα. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτή τη στιγμή και πρέπει να παρέμβουμε και να πούμε: «Αποανθρωποποιείτε το εργατικό δυναμικό και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί»», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Τζέσι Πλέμμονς, ο οποίος έπαιξε τον Τοντ στο «Breaking Bad», δήλωσε ότι εκτός από την προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη, τα υπόλοιπα ήταν ένα άλλο σημαντικό θέμα γι’ αυτόν, λέγοντας: «Ξεκίνησα να παίζω πριν από αρκετό καιρό και έτσι επιβιώνουν οι άνθρωποι όταν δεν εργάζονται».

.@BryanCranston describes the daunting issues facing artists amidst the #ActorsStrike and #WritersStrike, and makes a plea to the AMPTP to negotiate pic.twitter.com/mBXVA0rc5c

— The Hollywood Reporter (@THR) August 29, 2023