Για την Κουρουμίν Αρόμα όλα ξεκίνησαν, όταν ένας άνδρας την πλησίασε σε έναν δρόμο της Ιαπωνίας, όπου περπατούσε, για να γίνει μοντέλο για μαγιό. Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, δέχτηκε, γιατί είχε από μικρή όνειρο να γίνει τραγουδίστρια.

Η υπόσχεση του, μάλιστα, ότι θα της πλήρωνε τα μαθήματα τραγουδιού, που τόσο πολύ ήθελε να κάνει, ήταν αυτή που την οδήγησε στο δωμάτιο, που έμελλε να αλλάξει την πορεία για τη ζωή της για πάντα.

Στους χώρους του η 33χρονη σήμερα YouTuber εξαναγκάστηκε να βγάλει τα ρούχα της και να πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από βίντεο πορνό, που την έφεραν σύντομα ένα βήμα πριν την αυτοκτονία.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι τι πήγε τόσο λάθος με τη ζωή μου», λέει η ίδια στον Economist, που σε τελευταίο άρθρο του καταπιάνεται με τη βιομηχανία πορνό της Ιαπωνίας.

Είναι από τις πιο παραγωγικές και προσοδοφόρες βιομηχανίες στον κόσμο, αφού βγάζει 4.500 βίντεο το μήνα, απασχολεί 10.000 ηθοποιούς και έχει έσοδα της τάξεως των 55δισ. γιεν (380εκατ. δολαρίων) το χρόνο.

Παρότι έχει συρρικνωθεί από το απόγειο της στις αρχές της δεκαετίας του 2010, παραμένει σημαντικός εξαγωγέας πορνό και προς τη Νότια Κορέα, όπου η παραγωγή και η διανομή πορνογραφικού υλικού είναι επίσημα απαγορευμένη.

Και για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της επιτυχίας της, αρκεί να αναφερθεί ότι στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταιβάν, κάποτε εκδίδονταν κάρτες του μετρό με σφραγίδα, που απεικόνιζε μια Γιαπωνέζα σταρ του πορνό.

Η βιομηχανία πορνό στη νησιωτική χώρα της Ανατολικής Ασίας είχε σταθμεύσει για καιρό σε μια γκρίζα ζώνη. Αυτό άλλαξε τον Μάιο του 2022, όταν η κυβέρνηση της χώρας ψήφισε έναν νόμο που στόχευε το είδος του εξαναγκασμού, που είχε βιώσει η προαναφερόμενη.

Ο νόμος αυτός υποχρεώνει τις εταιρείες να υπογράφουν συμβάσεις με τους συμμετέχοντες στις ταινίες πορνό, στις οποίες διευκρινίζεται επακριβώς τι αναμένεται να κάνουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα επισείει πρόστιμα. Η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου από το ανδροκρατούμενο κοινοβούλιο της Ιαπωνίας, όπου μόλις το 15% των βουλευτών είναι γυναίκες ήταν «θαύμα», δηλώνει στο βρετανικό περιοδικό ο Σιομούρα Αγιάκα, ο οποίος ηγήθηκε της σχετικής πρωτοβουλίας ως μέλος του αντιπολιτευόμενου Συνταγματικού Δημοκρατικού Κόμματος. «Είναι ένα τεράστιο βήμα για την προστασία των γυναικών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση».

Η κακομεταχείριση και η κακοποίηση εντός της βιομηχανίας πορνό της Ιαπωνίας αποτελεί μεγάλη πηγή ανησυχίας εδώ και καιρό. Το 2020, μια κυβερνητική έρευνα αποκάλυψε ότι μία στις τέσσερις γυναίκες κάτω των 40 ετών είχαν προσεγγιστεί, ενώ περπατούσαν στο δρόμο με την πρόταση να γίνουν μοντέλα.

Από αυτές που συμφώνησαν να κυνηγήσουν τον συγκεκριμένο επαγγελματικό δρόμο ένα 14% υποχρεώθηκε σε σεξουαλικές πράξεις. Το πρόβλημα έγινε ακόμα χειρότερο, όταν τον περασμένο χρόνο η Ιαπωνία κατέβασε την νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης από τα 20 στα 18 χρόνια.

Οι ακτιβιστές της χώρας απευθύνουν έκτοτε συνεχείς προειδοποιήσεις ότι οι έφηβοι μπορούν να γίνουν εύκολη λεία των επιτηδείων, που στρατολογούν συνεχώς νέα άτομα για να καλύψουν τις ανάγκες της τεράστιες αυτής βιομηχανίας.

The Japanese porn industry is estimated to churn out 4,500 videos a month, to generate about 55bn yen (about $380m) a year, and to employ around 10,000 actors and performers https://t.co/lWGM9ThQ1k

— The Economist (@TheEconomist) August 19, 2023