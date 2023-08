Τον Αύγουστο του 1914, άνοιξε το Ανατολικό Μέτωπο μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και των Κεντρικών Δυνάμεων, το οποίο κατέληξε σε απερίγραπτο «σφαγείο». Τον ίδιο μήνα του 1942, ξεκίνησε η Μάχη του Στάλινγκραντ, στην οποία τελικά αναδείχτηκαν νικητές οι Σοβιετικοί.

Στη ρωσική ιστορία, ακόμα και μετά τη πτώση της ΕΣΣΔ -1991 έως 2001-, η λεγόμενη «κατάρα του Αυγούστου» έχει μείνει στη μνήμη των Ρώσων ως περίοδος ζοφερών γεγονότων.

Ωστόσο, ο ιστορικός Σενκ θεωρούσε ότι ο λόγος που τον Αύγουστο ξεκινούσαν τα θλιβερά πολεμικά γεγονότα ότι ήταν πως η σοδειά έπρεπε να συγκεντρωθεί με ασφάλεια και οι σιταποθήκες να γεμίσουν για να ταΐσουν τους στρατούς για την επερχόμενη εκστρατεία. «Ήταν χαρακτηριστικό του ακριβούς, μεθοδικού, εξαιρετικά οργανωμένου πρωσικού/γερμανικού γενικού επιτελείου που άρχιζαν πάντα τους παγκόσμιους πολέμους τους τη πρώτη μέρα του μήνα. Έκανε όλη τη χαρτούρα και την επιμελητεία πολύ πιο εύκολη» πίστευε ο Σενκ.

Τον Αύγουστο του 1939 ο Πολωνικό ΓΕΣ φανταζόταν ότι οι χιλιάδες ιππείς τους με την υπέροχη εμφάνιση, τους καβαλάρηδες στα άλογα θα κάλπαζαν μέχρι το Βερολίνο. Οι Ουλάνοι πίστευαν πραγματικά ότι τα ναζιστικά panzer ήταν φτιαγμένα από χαρτόνι. Αλλά τελικά, η Γερμανία ισοπέδωσε κυριολεκτικά τους απροετοίμαστους Πολωνούς.

«Τώρα βρισκόμαστε στον μήνα Αύγουστο και για άλλη μια φορά είναι ο Αύγουστος ενός σκοτεινού καλοκαιριού» αναφέρει ο δημοσιογράφος και επικεφαλής του The Globalist, Martin Sieff, -τρεις φορές υποψήφιος για το βραβείο Πούλιτζερ.

Ο Martin Sieff φοβάται πως ίσως «για άλλη μια φορά, τα σύννεφα μιας πολύ χειρότερης και τρομακτικής σύγκρουσης μαζεύονται στα ανατολικά. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η Πολωνία και οι δυτικές δημοκρατίες δεν περιμένουν με φόβο την καταιγίδα, αλλά ανάβουν [οι ίδιες] ενεργά τις φλόγες για να ξεκινήσει».

Όπως και στο σκοτεινό καλοκαίρι του 1939, τα προειδοποιητικά σημάδια και οι σκοτεινοί οιωνοί εμφανίζονται με αυξανόμενο μέγεθος και συχνότητα από κάθε πλευρά, εκτιμά ο δημοσιογράφος που έχει καλύψει αναρίθμητες εξελίξεις και πολέμος ως ανταποκριτής

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι LCI η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής ετοιμάζονται να στείλουν τα στρατεύματά τους στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο, ανώνυμες πηγές στην πολωνική κυβέρνηση αναφέρουν ότι οι Πολωνοί περιμένουν τώρα το τελικό αποτέλεσμα της ουκρανικής αντεπίθεσης και τις επιθετικές ενέργειες των ρωσικών στρατευμάτων.

