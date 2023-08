Ένας άνδρας συνελήφθη στο Παρίσι την Πέμπτη (17/8) αφού πήδηξε από τον Πύργο του Άιφελ με αλεξίπτωτο, δήλωσαν η Αστυνομία και ο υπεύθυνος του ιστορικού μνημείου στο Παρίσι.

Ο άνδρας, ένας έμπειρος ορειβάτης, μπήκε στην περίμετρο του πύργου λίγο μετά τις 5.00 π.μ., πολύ πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του.

Έγινε γρήγορα αντιληπτός από τους φρουρούς, ωστόσο πρόλαβε και έφτασε στην κορυφή με το αλεξίπτωτο στην πλάτη. Μόλις έφτασε κοντά στην κορυφή της κατασκευής ύψους 330 μέτρων, πήδηξε.

