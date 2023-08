Ένα ακόμη περιστατικό βεβήλωσης ιστορικού μνημείου σημειώθηκε στη Ρώμη, αυτή τη φορά στη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου τουρίστρια μπήκε μέσα προκειμένου να γεμίσει με νερό το μπουκάλι της.

Το βίντεο που καταγράφει το περιστατικό έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας την οργή ντόπιων και μη.

Στο τέλος βλέπουμε μία αστυνομικό να πλησιάζει την τουρίστρια, η οποία αγνόησε όλες τις πινακίδες που υπάρχουν γύρω από το συντριβάνι και ζητούν από τους επισκέπτες να μην μπαίνουν μέσα στο νερό.

BAD IDEA: Woman stuns onlookers as she walks across the Trevi Fountain and uses one of Rome’s most iconic tourist attractions to fill up her water bottle.

Eyewitness footage shows a guard blowing a whistle and eventually leading her away. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/AOPZiZa6UG

— ABC News (@ABC) August 15, 2023