Συνεχίζει τις προκλήσεις η Ντιναμό

Σε εμπρηστικές δηλώσεις υπεράσπισης των προφυλακισμένων ακροδεξιών χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ μετά την επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια προχώρησε ο πρόεδρος της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, ενώ στη συνέχεια τον «άδειασε» ο πρωθυπουργός της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

Στον Κροάτη πρόεδρο απάντησε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου της Ντιναμό κατηγορεί την ΑΕΚ ότι «αρνείται το χέρι της συμφιλίωσης».

Αρνητική εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κροάτη προέδρου που έφτασε να χαρακτηρίσει τους οπαδούς της Ντιναμό «αιχμαλώτους πολέμου».

Όπως μεταδίδουν κροατικά ΜΜΕ, ο Ζόραν Μιλάνοβιτς είπε: «Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίστηκαν σαν αιχμάλωτοι πολέμου. Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα σκεφτόμουν τι θα έκανα. Δεν είναι απλό. Αυτό βρίσκεται στα όρια του δικαίου του πολέμου. Αντιμετωπίζονται ως αιχμάλωτη μονάδα».

«Μπορώ να αναφέρω τους λόγους, γιατί έγινε και γιατί συγκεκριμένα στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα από την UEFA και γιατί είναι σημαντικό γι’ αυτούς να μεταφέρουν την ευθύνη στους 100 Κροάτες. Πόσοι Έλληνες έχουν συλληφθεί;», αναρωτήθηκε ο Μιλάνοβιτς, συμπληρώνοντας ότι ακόμη και μετά από πέντε ημέρες κράτησης οπαδών χωρίς εξήγηση, δεν έγινε κατορθωτό να προσδιορίσουν οι ελληνικές αρχές ποιος ήταν υπεύθυνος.

«Έχεις πέντε μέρες για να διαχωρίσεις τους ταραξίες από μια ομάδα ανθρώπων και τους βάζεις όλους υπό κράτηση και τους σκορπίζεις (σ.σ. σε φυλακές) σε όλη την Ελλάδα, ώστε να ξυλοκοπηθούν και να βιαστούν. Τέλεια, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση», πρόσθεσε ο Κροάτης πρόεδρος.

Κατέληξε λέγοντας ότι θα ήταν εντάξει εάν κρατούνταν 5 ή 10 από τους 100, αλλά τέτοια αντιμετώπιση δεν έχει να κάνει με την τήρηση του νόμου.

«Δεν μπορείς να κρατάς φυλακισμένους 100 άτομα για πέντε μέρες. Αυτές οι πέντε μέρες δίνουν τη δυνατότητα να βρεις τι έγινε και εξάλλου είναι άνθρωποι και οι πολίτες μας έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως οι Κροάτες οπαδοί αντιμετωπίζονται σαν παράσιτα στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με τη δημοκρατία και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, καλύτερα να μην την έχουμε», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι στα χέρια των Ελλήνων εισαγγελέων και της δικαιοσύνης, όχι στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας», τόνισε με νόημα ο Κροάτης πρωθυπουργός, Αντρέι Πλένκοβιτς μετά τις δηλώσεις του προέδρου της χώρας, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους.

«Η UEFA απαγόρευσε τους εκτός έδρας αγώνες και η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιήθηκε ότι ερχόταν μια ομάδα που προφανώς σκόπευε μόνο να προκαλέσει ταραχές. Λυπούμαστε που συνέβη αυτό, τηλεφώνησα στον Έλληνα συνάδελφό μου, καταδίκασα τη βία και εξέφρασα τη λύπη μου για τη ζωή που χάθηκε. Ζήτησα από τον Έλληνα πρωθυπουργό την ασφάλεια των πολιτών μας στη φυλακή», είπε σύμφωνα με κροατική ιστοσελίδα.

«Κατηγορούνται για τρία εγκλήματα: συνεργασία με εγκληματική οργάνωση, υλικές ζημιές και τραυματισμός. Πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Θέλουμε αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και να απελαθούν στην Κροατία το συντομότερο δυνατό, διότι είναι σαφές ότι δεν μπορεί να είναι και οι 100 από αυτούς υπεύθυνοι για φόνο», σημείωσε ο κ. Πλένκοβιτς.

«Κάνουμε έκκληση στις ελληνικές Αρχές να ολοκληρώσουν τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των Κροατών πολιτών να επιστρέψει στην Κροατία», είπε ο ίδιος.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου Ζόραν Μιλάνοβιτς για το θέμα, ο Κροάτης πρωθυπουργός σημείωσε: «Σε αντίθεση με τον Μιλάνοβιτς, δεν επιτίθεμαι στην ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτά τα μηνύματα έτυχαν πολύ κακής υποδοχής εκεί (σ.σ. στην Ελλάδα). Όπως οι γονείς αυτών των ανθρώπων ζήτησαν από την κυβέρνηση να τους βοηθήσει, έτσι ίσως θα έπρεπε να ζητήσουν από τον Μιλάνοβιτς να μην τους βοηθήσει. Αυτές οι δηλώσεις σίγουρα δεν θα βοηθήσουν τους πολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντρέι Πλένκοβιτς.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Θα τους βοηθήσουμε με τον πιο αφοσιωμένο τρόπο, έχοντας κατά νου ότι δεν κατέβηκαν εκεί για αποφοίτηση ή εκδρομή. Κατέβηκαν, κάποιος τους οργάνωσε και συνέβη ό,τι συνέβη. Υπήρξε ο θάνατος ενός οπαδού και αυτό είναι κατακριτέο».

Άμεση ήταν η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ στον Κροάτη πρόεδρο μετά τις δηλώσεις Μιλάνοβιτς.

«Από την πρώτη στιγμή, οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κροατίας βρίσκονται σε επικοινωνία για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει προκύψει μετά την τραγική δολοφονία του Έλληνα φιλάθλου.

Στην Ελλάδα λειτουργεί κράτος δικαίου. Με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων όσων βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση, η ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση αμερόληπτα και αντικειμενικά. Η δε ελληνική Πολιτεία πάντοτε εγγυάται την τήρηση της νομιμότητας και την ακεραιότητα όσων βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Οποιεσδήποτε δηλώσεις που στρεβλώνουν την πραγματικότητα δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία υπό τις παρούσες συνθήκες», τόνισε το ΥΠΕΞ.

Greece abides by the Rule of Law

➡️ @GreeceMFA Spokesperson Stratos Efthymiou’s response to a journalist’s question regarding the statements of the President of Croatia

🔗 https://t.co/9RMaVKDTg6 https://t.co/ROfxDfuIvE

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 15, 2023