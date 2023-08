Ο θάνατος 11χρονης μαθήτριας στην Αργεντινή, μετά από επίθεση ληστών έχει συνταράξει την χώρα, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι των εκλογών για την ανάδειξη του προέδρου της χώρας να αναστείλουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες.

Η Morena Domínguez δέχθηκε επίθεση από δύο άντρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα ενώ η ίδια βρισκόταν καθ’ οδόν για το σχολείο το πρωί της Τετάρτης στην επαρχία Λανούς.

Στις εικόνες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, οι κακοποιοί φαίνεται να την χτυπούν και να διαφεύγουν, ενώ περαστικός σπεύδει να την βοηθήσει, σηκώνοντάς την, ωστόσο εκείνη καταρρέει ξανά.

Η Domínguez κατέληξε στο νοσοκομείο.

Ο θάνατός της οδήγησε σε μαζικές διαμαρτυρίες και έθεσε το έγκλημα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης της χώρας πριν από την ψηφοφορία της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Axel Kicillof, ο οποίος επιδιώκει να επανεκλεγεί ως κυβερνήτης της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, διέκοψε την εκστρατεία του όπως και ο δήμαρχος, Néstor Grindetti.

Το ίδιο έκανε και ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Sergio Massa.

Heartbreaking account of man who helped 11-year-old Morena Domínguez after she was assaulted: «She told me she couldn’t breathe and wanted her mom.» Attackers arrested.💔😢 #MorenaDomínguez #VillaDiamante #JusticeForMorena https://t.co/yIt0h5vmbb

— L(AI)tin America News Project (@AILatAmNews) August 11, 2023