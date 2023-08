Ο καύσωνας δεν είναι δύσκολος μόνο στην Ελλάδα. Στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα στην Ουάσινγκτον διεξάγεται αυτή τη στιγμή το τουρνουά της κατηγορίας 500 της ATP.

Σε αυτή τη διοργάνωση οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες λόγω του καύσωνα που ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Αποκορύφωμα των δύσκολων συνθηκών στάθηκε μια στιγμή χθες στην αναμέτρηση του Κινέζου Γίμπινγκ Γου, με τον Ιάπωνα Γιοσούκε Γουατανούκι. Εκεί ο πρώτος αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αναμέτρηση (ενώ κέρδιζε με 4-1), καθώς ο οργανισμός του δεν άντεξε στη δύναμη του καύσωνα, με αποτέλεσμα ο Ιάπωνας αντίπαλος του να πάρει την πρόκριση χωρίς να έχουν συμπληρώσει καν το πρώτο σετ.

Το σοκαριστικό όμως δεν είναι αυτό. Προτού αποχωρήσει από το γήπεδο, ο Γου κατευθυνόμενος προς την καρέκλα του κατέρρευσε προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους διοργανωτές, οι οποίοι έσπευσαν μαζί με το ιατρικό επιτελείο να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Κατάφεραν να τον σηκώσουν και να τον βάλουν κάτω από την ομπρέλα ώστε να καταφέρει να συνέλθει, ενώ όπως είναι φυσικό μετά από λίγη ώρα ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την αναμέτρηση, με τον Γουατανούκι να παίρνει την πρόκριση μετά από λιγότερα από 20 λεπτά στο court.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο με την λιποθυμία του Γου, αλλά και τις πρώτες βοήθειες των γιατρών:

Yibing Wu was leading Watanuki 4-1, but collapsed in Washington.

He was forced to retire from the match.

This is something you never want to see.

Send him your prayers. 🙏🏼

pic.twitter.com/WHOEbG9cWw

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2023