Πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια των δύο πιλότων, οι οποίοι επέβαιναν στο καναντέρ που συνετρίβη. Οι συγγενείς των πιλότων δέχονται το ένα μετά το άλλο τα συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου και όχι μόνο.

Μεταξύ των μηνυμάτων αυτών, είναι και εκείνο της Αμερικανικής Πρεσβείας της χώρας, η οποία με ανάρτηση της στο Twitter εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια της για τον χαμό των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους κατά την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Κάρυστο.

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας για τους πιλότους της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αεροπορικό δυστύχημα χθες κατά την καταπολέμηση πυρκαγιών στην Εύβοια. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.»

We express our deepest condolences for the Hellenic Air Force pilots who died in a tragic plane crash yesterday while combatting fires in Evia. Our thoughts are with the families and loved ones of these brave first responders.

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) July 26, 2023