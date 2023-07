Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το Μεξικό και συγκεκριμένα περιοχές κοντά στην ακτή της πολιτείας Τσιάπας.

Η δόνηση έφτασε τα 6,4 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει ζημιές στην περιοχή, ενώ το Εθνικό Κέντρο Τσουνάμι των ΗΠΑ δεν έχει εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γεωλογικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το βάθος του σεισμού στα ανοικτά των ακτών του El Palmarcito ήταν 35 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρό του υπολογίζεται κοντά σε αυτό που προκάλεσε τον καταστροφικό σεισμό του 2017 στο Μεξικό.

