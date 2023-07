Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχρισε τον εαυτό του ως το φαβορί για την κατάκτηση του Wimbledon, μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του βρετανικού Grand Slam.

Ο Σέρβος απέκλεισε τον Ρούμπλεφ στη φάση των «8» επικρατώντας του αντιπάλου του με 4-6, 6-1,6-4, 6-3 στα σετ και έβαλε τα θεμέλια για άλλο ένα τρόπαιο, το 8ο στο Wimbledon.

«Δε θέλω να φανώ αλαζόνας αλλά φυσικά θεωρώ τον εαυτό μου φαβορί. Κρίνοντας με τα αποτελέσματα που είχα στην καριέρα μου εδώ τις τελευταίες τέσσερις φορές θεωρώ τον εαυτό μου φαβορί, ναι», δήλωσε ο Νόλε.

Roger Federer – 429

Serena Williams – 423

NOVAK DJOKOVIC – 400 🆕

Djokovic defeats Rublev 4-6 6-1 6-4 6-3 in his 400th Grand Slam Appearance – only the third player in HISTORY to do so!

