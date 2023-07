Μυστήριο παραμένει το πού βρίσκεται ο επικεφαλής της ρωσικής παραστρατιωτικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν μετά την αποτυχημένη ανταρσία του κατά της στρατιωτικής ηγεσίας της Μόσχας, με τον ίδιο να περνάει στην αντεπίθεση μετά την προσπάθεια αποδόμησής της εικόνας του από τη ρωσική ηγεσία.

Σύμφωνα με τη Novaya Gazeta ο επικεφαλής της Wagner μετά την έφοδο των αστυνομικών στην έπαυλη του στην Αγία Πετρούπολη επιτέθηκε στα ΜΜΕ της Ρωσίας.

«Διαβάζοντας τις εφημερίδες, ακούγοντας τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, αισθάνομαι αηδία. Οι μπ@στ@ρδοι της τηλεόρασης, που μέχρι χθες εξέφραζαν τον θαυμασμό τους για τους άνδρες της Wagner, τώρα χύνουν κάθε είδους δηλητήριο», ανέφερε αρχικά ο επικεφαλής της Wagner.

«Θυμηθείτε, μπ@στ@ρδοι της τηλεόρασης, ότι δεν ήλθαν τα δικά σας παιδιά να πολεμήσουν στο πλευρό μας, δεν ήταν τα παιδιά σας που πέθαναν, αλλά εσείς κάνετε νούμερα με τέτοια ρεπορτάζ», προσέθεσε.

Παρόλο που αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι βρίσκεται στη Λευκορωσία και στο Μινσκ στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αλεξάντερ Λουκασένκο μετά την αποτυχημένη ανταρσία, εντούτοις την Πέμπτη ο πρόεδρος της Λευκορωσίας είχε γνωστοποιήσει ότι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δεν βρίσκεται πλέον στο έδαφος της χώρας του, αλλά στην Αγία Πετρούπολη, διευκρινίζοντας ότι ο αρχηγός της Wagner είναι ελεύθερος και προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα εξοντώσει τον Πριγκόζιν».

«Όσο για τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, είναι στην Αγία Πετρούπολη. Δεν βρίσκεται στο έδαφος της Λευκορωσίας…Πού είναι σήμερα το πρωί; Ίσως πήγε στη Μόσχα το πρωί…ή αλλού», είπε ο Λουκασένκο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων BELTA.

Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ο Πριγκόζιν έχει αποχωρήσει από τη Λευκορωσία και βρίσκεται στη Ρωσία και συγκεκριμένα είτε στη Μόσχα είτε στην Αγία Πετρούπολη.

Μάλιστα ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου που μίλησε στους New York Times, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας του ανέφερε πως ο Πρισκόζιν έμεινε για αρκετό καιρό στη Ρωσία μετά το τέλος της ανταρσίας και δεν είναι ξεκάθαρο εάν και πότε πήγε στη Λευκορωσία κάτι που κάνει αρκετούς να πιστεύουν ότι χρησιμοποιεί σωσίες.

Τα ρωσικά μέσα και φιλοκυβερνητικά blog αναφέρουν πως ο Πριγκόζιν βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ενώ και το αεροπλάνο του επικεφαλής της Wagner εντοπίστηκε να κατευθύνεται την Τετάρτη προς την Αγία Πετρούπολη και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τη Ρωσία.

Ωστόσο, παρόλο που είναι σαφές ότι το ιδιωτικό τζετ του αρχηγού της Wagner πέταξε στη Λευκορωσία την ημέρα μετά την αποτυχημένη ανταρσία και επέστρεψε στη Ρωσία το ίδιο απόγευμα. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ποιοι ήταν οι επιβάτες του.

Μάλιστα υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν τον Πριγκόζιν μαζί με τους προσωπικούς φρουρούς στο αεροσκάφος ωστόσο όπως εξηγεί ο εξειδικευμένος σε στρατιωτικά ζητήματα, Ρώσος blogger, Ιγκόρ Σούσκο, ο επικεφαλής της Wagner έχει έναν τραυματισμό στο αριστερό χέρι (του λείπει ένα δάχτυλο) ενώ ο εικονιζόμενος είναι αρτιμελής. Επιπλέον, φορά μάσκα χωρίς προφανή λόγο. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ένας από τους σωσίες του Πριγκόζιν.

