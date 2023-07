Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε θαλάσσια πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της δημόσιας επιχείρησης Μεξικανικά Πετρέλαια (Petróleos Mexicanos, PEMEX), στο νότιο άκρο του Κόλπου του Μεξικού, στα ανοικτά των ακτών του Καμπέτσε και του Ταμπάσκο, την Παρασκευή (7/7).

Δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Μέσω Twitter, η PEMEX ανέφερε ότι στην πλατφόρμα εργάζονταν 328 άνθρωποι, προσθέτοντας πως σχεδόν όλοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την εξέδρα. Έκανε λόγο για 8 τραυματίες, 3 εργαζόμενους της ίδιας και άλλους 5 ιδιωτικής εταιρείας με την οποία συνεκμεταλλεύεται την πλατφόρμα.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την τεράστια φωτιά να καίει στην εξέδρα με παραπλέοντα σκάφη της Πυροσβεστικής και του Πολεμικού Ναυτικού να προσπαθούν να τη σβήσουν εκτοξεύοντας υγρό.

