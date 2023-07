Οι αρχές ανακοίνωσαν πως απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ύποπτο χθες Δευτέρα, μετά τον εντοπισμό την προηγουμένη έξι πτωμάτων σε σπίτι στις φλόγες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ (στη φωτογραφία από County Fire Rescue/nbcnews.com, επάνω, ό,τι απέμεινε από το σπίτι μετά την πυρκαγιά).

Αφού ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά για επίθεση με μαχαίρι στην κοινότητα Γκριν Ποντ, στη Νότια Καρολίνα, η αστυνομία βρήκε όταν έφθασε επιτόπου σπίτι να έχει γίνει παρανάλωμα και, όχι μακριά, το μοναδικό πρόσωπο που επέζησε, 13 ετών.

Το παιδί, που δεν κατονομάστηκε από τις αρχές, υπέδειξε στις αρχές τον ύποπτο (φωτογραφία, κάτω), προτού διακομιστεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

HAPPENING NOW: Suspect Ryan Manigo has arrived for his bond hearing.

This comes as Colleton County Sheriff’s Office is conducting a murder investigation. They found 6 people dead and one in critical condition when responding to a fire yesterday. pic.twitter.com/kXhUbxXzNp

— Floriana Boardman (@Floriana_TV) July 3, 2023