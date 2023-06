Ο στρατός της Ονδούρας άρχισε χθες Δευτέρα να παραλαμβάνει τον έλεγχο των φυλακών της χώρας της κεντρικής Αμερικής, μετά τη σύγκρουση μεταξύ μελών συμμοριών σε κέντρο κράτησης γυναικών την περασμένη εβδομάδα που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 εξ αυτών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο ανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα πως θα αναθέσει στη στρατονομία τον έλεγχο του συστήματος φυλακών –παρότι η αριστερή πολιτικός στο παρελθόν είχε ταχθεί εναντίον της στρατιωτικοποίησης της επιβολής του νόμου–, καθώς η κυβέρνησή της πασχίζει να σταματήσει τη δράση συμμοριών στα κέντρα κράτησης.

Βίντεο εικονίζουν εκατοντάδες κρατούμενους με γυμνούς τους κορμούς, πολλούς με τα χαρακτηριστικά τατουάζ των μάρας (συμμοριών), καθισμένους στο έδαφος στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Ταμάρα, με τα χέρια πάνω από τα κεφάλια.

Οι κρατούμενοι ήταν υπό τα βλέμματα πάνοπλων στρατιωτικών.

Gang members massacred 46 #inmates at a women’s #prison in #Honduras using gunfire, machetes, and flammable liquids, an official said Wednesday. pic.twitter.com/TOyggwnseb

— CGTN America (@cgtnamerica) June 21, 2023