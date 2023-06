Η Magdalena Mucutuy, η μητέρα των τεσσάρων παιδιών που είχαν χαθεί για περισσότερο από ένα μήνα στη ζούγκλα του Αμαζονίου στην Κολομβία, ήταν ζωντανή για τέσσερις ημέρες μετά τη συντριβή του αεροπλάνου τους, την 1η Μαΐου. Αυτό αναφέρει ο Manuel Ranoque (Μανουέλ Ρανόκε), ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος μοιράστηκε μερικές από τις λεπτομέρειες των όσων έμαθε για την 40ήμερη δοκιμασία τους στη ζούγκλα.

Η μητέρα και τα τέσσερα παιδιά – η 13χρονη Λέσλι, η Σολίνι (εννέα ετών), ο Τιέν Νοριέλ (πέντε ετών) και η Κριστίν Νεριμάν (12 μηνών) – επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο στην Αραρακουάρα, μια πόλη στην καρδιά του Αμαζονίου, και υποτίθεται ότι θα έφταναν στο Σαν Χοσέ ντελ Γκουαβιάρε, όπου θα συναντούσαν τον Ρανόκε. Αυτός ήταν κυβερνήτης του καταυλισμού των ιθαγενών Uitoto Los Monos, αλλά είχε φύγει από την Αραρακουάρα μετά από απειλές ανταρτών. Ήλπιζε να ξεκινήσει μια νέα ζωή με όλη του την οικογένεια στην Μπογκοτά, την πρωτεύουσα της χώρας.

Όμως το αεροπλάνο συνετρίβη, σκοτώνοντας τους τρεις ενήλικες που επέβαιναν και αφήνοντας τα τέσσερα παιδιά μόνα τους στην αφιλόξενη ζούγκλα. Μια ομάδα αναζήτησης αποτελούμενη από στρατιώτες και ιθαγενείς τα βρήκε 40 ημέρες αργότερα.

Μιλώντας έξω από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Μπογκοτά, όπου τα παιδιά εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ο Ρανόκε δήλωσε: «Το μόνο πράγμα που μου διευκρίνισε η Λέσλι είναι ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή για τέσσερις ημέρες. Πριν πεθάνει, η μητέρα τους τούς είπε κάτι σαν: «Παιδιά, βρείτε τρόπο να φύγετε από εδώ. Θα δείτε τι άνθρωπος είναι ο πατέρας σας και θα σας δείξει την ίδια μεγάλη αγάπη που σας έδειξα κι εγώ». Τα πτώματα της Magdalena Mucutuy και των άλλων δύο ενηλίκων βρέθηκαν στα μέσα Μαΐου, όταν εντοπίστηκε το συντρίμμι του αεροπλάνου.

Ο Ρανόκε μίλησε επίσης για την εμπιστοσύνη του στη ζούγκλα, την οποία θεωρεί οντότητα με δική της ζωή. «Πιστεύουμε πολύ στη ζούγκλα, η οποία είναι η μητέρα μας» είπε. «Γι’ αυτό είχα πάντα πίστη και έλεγα στον εαυτό μου: «Η ζούγκλα και η φύση δεν με πρόδωσαν ποτέ»».

Ο Luis Acosta, ο εθνικός συντονιστής της Φρουράς των ιθαγενών, εξέφρασε παρόμοια άποψη, υποστηρίζοντας ότι η ζούγκλα ήταν αυτή που έφερε πίσω τα παιδιά. Τόνισε επίσης πώς τα παιδιά βρέθηκαν χάρη στην κοινή δουλειά του στρατού και των ιθαγενών.

Ο παππούς των παιδιών, Fidencio Valencia, πρόσθεσε ότι τα παιδιά είναι καλά, αλλά αναρρώνουν ακόμη. «Είναι πολύ εξαντλημένα, έχουν μικρές πληγές, έχουν χτυπήματα […] βγήκαν με τις ασθένειες της ζούγκλας […] αλλά είναι καλά, σε καλά χέρια».

Αν και βρέθηκαν σε εύθραυστη κατάσταση, αναρρώνουν στο νοσοκομείο, με θεραπεία που περιλαμβάνει μαλακή διατροφή, ψυχολογική υποστήριξη και παραδοσιακή φροντίδα από τους ιθαγενείς. Το Σάββατο τους επισκέφθηκε ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, ενώ ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας Ιβάν Βελάσκες δήλωσε ότι βρίσκονται σε χειρήσιμη ιατρική κατάσταση.

Στη δήλωσή του στον Τύπο, ο Ρανόκε ανέφερε επίσης ότι απειλείται από το Μέτωπο Καρολίνα Ραμίρεζ, μια αντάρτικη ομάδα που αποτελείται από αντικαθεστωτικούς των διαλυμένων πλέον Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).

«Το Μέτωπο Καρολίνα Ραμίρεζ με ψάχνει για να με σκοτώσει. Έχω δεχθεί απειλές επειδή είμαι στόχος τους. Ξέρω ότι αυτοί οι ανεκδιήγητοι άνθρωποι θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά μου για να με πιέσουν και δεν πρόκειται ποτέ να το επιτρέψω αυτό» δήλωσε.

Ο Ρανόκε πρόσθεσε ότι έχει ηχογραφήσεις που αποδεικνύουν ότι δέχεται απειλές και υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να τον στοχοποιήσουν στην Μπογκοτά. «Έχουν οικονομικό συμφέρον και όσο δεν κάνεις αυτό που λένε, είσαι εχθρός τους. Θα με αναζητήσουν άμεσα εδώ, θα στείλουν κάποιον άμεσα εδώ».

Δήλωσε, επίσης, στον Τύπο ότι πρέπει να σιγουρέψει ότι τα παιδιά του θα έχουν ένα ασφαλές και «αξιοπρεπές σπίτι».

«Πρέπει να εγγυηθώ την εκπαίδευση των παιδιών μου. Πρέπει να διασφαλίσω ότι η ζωή μου και η ζωή των παιδιών μου» δήλωσε.

