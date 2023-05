Έκδηλη ήταν η ευτυχία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πανηγυρική ομιλία του μετά τη νέα μεγάλη νίκη του στις εκλογές στην Τουρκία όπου επικράτησε του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτηριστικά είπε: «Συνεχίζουμε το δρόμο μας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Αγαπητοί φίλοι με σεβασμό γιορτάσαμε μια γιορτή δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τους πολίτες. Ευχαριστούμε όλους τους Τούρκους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μας ψήφισαν και μας έδωσαν την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πήγατε στις κάλπες και με γνώμονα το μέλλον των παιδιών σας εκφράσατε τη βούλησή σας. Ευχαριστώ όλους σας».

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να ρίξει το «καρφί» του για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σημειώνοντας ότι «σήμερα λέμε Αντίο Κεμάλ».

«Θα είμαστε μαζί μέχρι τον θάνατο», είπε στους συγκεντρωμένους.

Ψηφοφόροι και οπαδοί του κόμματος του Ερντογάν έχουν βγει στους δρόμους της Τουρκίας για να πανηγυρίσουν τη νίκη στις σημερινές εκλογές, ενώ το ίδιο έχουν κάνει και Τούρκοι του εξωτερικού σε μια σειρά χώρες.

Το Anadolu μεταδίδει όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα.

