Να περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα στις εκλογές στην Τουρκία ζητάει το στρατόπεδο του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ωστόσο ακόμα και το αντιπολιτευόμενο πρακτορείο ΑΝΚΑ δείχνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προηγείται.

«Κανείς δεν πρέπει να θολώσει τα νερά με ομιλίες στο μπαλκόνι», δήλωσε ο Φαΐκ Οζτράκ εκ μέρους του Κιλιτσντάρογλου.

«Στέλνουμε μια σαφή προειδοποίηση: Κανείς δεν πρέπει να προσπαθήσει να το μετατρέψει σε «τετελεσμένο γεγονός» μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα», σημείωσε.

«Το λέω με έμφαση: θα προστατεύσουμε τη βούληση του έθνους μέχρι το τέλος και θα κερδίσουμε».

Όσο περνάει η ώρα και ενσωματώνονται περισσότερα αποτελέσματα και το ΑΝΚΑ δίνει ως νικητή των εκλογών τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αυτό σημειώνει και ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος, Ρατζίπ Σοϊλού.

