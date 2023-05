Η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε σήμερα πως η αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου απέκρουσε πλήρως νέα «μαζική» επίθεση με ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι εναντίον της πόλης, «τη δωδέκατη» επιδρομή μέσα στον Μάιο.

Η Ρωσία «επιτέθηκε για ακόμα μια φορά στο Κίεβο από τον αέρα», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Σερχίι Πόπκο, προσθέτοντας ότι ο συναγερμός διήρκεσε για πάνω από τρεις ώρες.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», UAVs τύπου Shahed χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια «μαζικής» επιδρομής.

«Οι φύλακες άγγελοι της Ουκρανία δεν άφησαν ούτε μια πιθανότητα στον επιτιθέμενο. Όλοι οι στόχοι που πέταγαν προς το Κίεβο καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνά μας», διαβεβαίωσε.

💥Kiev is under drone attack and there are reports of a fire

Also reports of Drones over Khmelnitsky and Zhytomir region pic.twitter.com/yOUTY0Oac2

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) May 19, 2023