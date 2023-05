Η μεγάλη νίκη επί της Άρσεναλ στο «City Ground» εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League.

Μία μεγάλη προσπάθεια απέδωσε καρπούς για την ομάδα του Στιβ Κούπερ που μπορεί πλέον να κοιτάζει με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

Στο γήπεδο βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έζησε με μεγάλη αγωνία την αναμέτρηση και με τη λήξη του αγώνα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί τους πρωταγωνιστές.

Ο Μαρινάκης αγκάλιασε τον Στιβ Κούπερ και φάνηκε μάλιστα να λέει προς τον Ουαλό ότι του το έλεγε, δείχνοντας την πίστη του για την παραμονή, ενώ οι οπαδοί της Νότιγχαμ στις κερκίδες είχαν στήσει πάρτι.

🎥 #NFFC are staying up!

Evangelos Marinakis, Steve Cooper and the players celebrate on the pitch. Freed From Desire is back! 😍 pic.twitter.com/1WjqCQL6RF

— NottinghamForestLive (@NFFC_live) May 20, 2023