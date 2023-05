Με προσοχή παρακολουθούν το φαινόμενο της σεισμικής δραστηριότητας στην Κρήτη, οι σεισμολόγοι, μετά τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Μεσαράς λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης και τους αρκετούς άλλους μικρότερης έντασης που ακολούθησαν, με μεγαλύτερη μέχρι στιγμής αυτήν των 4,3 βαθμών, που καταγράφηκε στις 2:52 τα ξημερώματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, μέσα σε μία μόλις ώρα, έχουν καταγραφεί τέσσερις δονήσεις μεγέθους, 3,9 Ρίχτερ (στις 02:11), 3,9 Ρίχτερ (στις 02:20), 4,3 Ρίχτερ (στις 02:52) και 4,1 Ρίχτερ (στις 03:10), με σεισμολόγους να σημειώνουν την ανάγκη, οι αρμόδιες αρχές, να λαμβάνουν μέτρα προστασίας «είτε έχουμε σεισμό είτε δεν έχουμε». Εκτιμούν δε ότι θα υπάρξουν αρκετοί μετασεισμοί τις επόμενες ώρες και ορισμένοι θα γίνουν αισθητοί, ενώ υπογραμμίζουν ότι ο σεισμός των 5,1 δεν έχει σχέση με το Αρκαλοχώρι.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.1 || 7 km S of #Moíres (#Greece) || 4 min ago (local time 03:10:58). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/ySpBCis34M

— EMSC (@LastQuake) May 19, 2023