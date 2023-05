Υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Χιμάρας παραμένει ο Διονύσης Φρέντι Μπελέρης, πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, και υποψήφιος δήμαρχος τις δημοτικές εκλογές της Χιμάρας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν την είδηση που μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την απελευθέρωσή του, ενώ ούτε τα αλβανικά μέσα αναφέρουν κάτι σχετικό.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, οι αρχές της χώρας έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του συνεργάτη και του έχουν απαγγείλει κατηγορίες για εξαγορά ψήφων, ενώ είχε συλληφθεί και ο δικηγόρος του ο οποίος έχει αφεθεί ελεύθερος.

Στο μεταξύ, ο Μπελέρι έχει οδηγηθεί στις εγκαταστάσεις του Αστυνομικού Τμήματος Αυλώνας και κατηγορείται για εξαγορά ψήφων.

Μεγάλη δοκιμασία για τα όργανα της δικαιοσύνης θεωρεί ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα τη σύλληψη του υποψηφίου της «Bashke Fitojen», Φρέντι Μπελέρι, παραμονές των εκλογών.

Με βάση τη σύλληψή του, ο επικεφαλής της κυβέρνησης τονίζει ότι η παράβαση του νόμου από την πλευρά του πρέπει να αποδειχθεί.

Ο Ράμα κάλεσε κανέναν να μην βιαστεί να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα, αλλά να περιμένει την ανακοίνωση των οργάνων της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η πολιτική μάχη για τις 14 Μαΐου δεν έχει καμία σχέση με τις έρευνες ή τα συμπεράσματα της εισαγγελίας.

«Η σύλληψη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για τη Χιμάρα Φ. Μπελέρι με εντολή της εισαγγελίας αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για τη δικαιοσύνη την παραμονή των εκλογών, πράγμα που σημαίνει ότι η παράβαση του νόμου από την πλευρά του πρέπει να αποδειχθεί και η σύλληψή του να έχει νομικά κίνητρα!

Η μάχη μας με αυτόν τον υποψήφιο δεν έχει καμία σχέση με τις έρευνες ή τα συμπεράσματα της εισαγγελίας, επομένως, σεβόμενοι την πλήρη ανεξαρτησία των δικαστικών οργάνων, καλώ όλους να μην βιαστούν στα πολιτικά συμπεράσματα και να περιμένουν υπομονετικά τον λόγο και τα στοιχεία της δικαιοσύνης», γράφει ο Ράμα στο Twitter.

Beteja jonë me atë kandidat nuk ka asnjë lidhje me hetimet apo përfundimet e prokurorisë, prandaj duke respektuar pavarësinë e plotë të organeve të drejtësisë, i bëj thirrje të gjithëve të mos nxitohen me konkluzione politike po të presin me durim fjalën dhe provat drejtësisë.

