Ο τραγουδιστής Κωνσταντίνου Χριστοφόρου μίλησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε Eίδον, την Μεσημβρίαν» και μεταξύ άλλων σχολίασε την επίμαχη φράση που είπε ως εκφωνητής της βαθμολογίας της Κύπρου στη Eurovision του 2006.

«Good evening, Athens. This is Nicosia calling. Unfortunately, the only divided capital left in Europe» (Καλησπέρα, Αθήνα. Σας καλεί η Λευκωσία, δυστυχώς η μόνη εναπομείνασα διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη), είχε πει χαρακτηριστικά τότε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου κατά τη live ανακοίνωση της βαθμολογίας στη Eurovision.

«Βρήκαμε τον μπελά μας. Ήταν άδικο αυτό που έκαναν. Το ΡΙΚ έφαγε πρόστιμο από την EBU, κόπηκε η φράση αυτή από το επίσημο DVD της διοργάνωσης. Εγώ ήμουν εξοργισμένος να σου πω την αλήθεια», παραδέχηκε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

Η κακομαθημένη Τουρκία και η Eurovision

«Παραπονέθηκε η Τουρκία και έκανε ένσταση. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Τότε συμμετείχε η Τουρκία, ήταν πριν ακόμα σταματήσει.

Και βλέπεις μετά από λίγα χρόνια να κερδίζει τραγούδι της Ουκρανίας, που μιλούσε για τη σφαγή των Τατάρων που κέρδισε κιόλας», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αναφερόμενος στη συμμετοχή της Jamala με το κομμάτι «1944» το 2016.

«Εμείς τι είπαμε; Είπαμε μία πραγματικότητα, που είναι αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη και καταδικασμένη βάσει ψηφισμάτων. Γιατί το είπα; Γιατί η μουσική ενώνει κι εμείς είμαστε ακόμα διχοτομημένοι», τόνισε στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. «Είχε κάνει μεγάλη αίσθηση αυτό», συμπλήρωσε.

«Είμαι ενωτικός, θέλω να ενωθούν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι. Δεν είμαι εθνικιστής. Το είπα ως μία πραγματικότητα. Παραπονέθηκε η τότε κακομαθημένη στη Eurovision Τουρκία, επειδή τότε πήγαινε καλά στον διαγωνισμό. Είμαι περήφανος που το είπα αυτό το πράγμα. Μακάρι να κέρδιζε το 2018 η Φουρέιρα και να διοργανωνόταν από κοινού η Eurovision στη Λευκωσία», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.