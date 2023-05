Δεν έλειψαν και τα απρόοπτα στην τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου. Κατά την διάρκεια της, και συγκεκριμένα στο πιο ιερό σημείο, την ώρα που δίνεται το χρίσμα στον βασιλιά, ο Κάρολος ήταν «προστατευμένος» από οθόνες, ώστε οι κάμερες να μην καταγράφουν τίποτα.

Τότε, λοιπόν, άρχισε να ακούγεται ο ύμνος «Zadok the Priest» του George Frideric Handel, το οποίο γράφτηκε πριν από τη στέψη του Γεωργίου Β’ το 1727 και έκτοτε ακούγεται σε κάθε ανάλογη τελετή στην Αγγλία. Εκεί, λοιπόν, πολλοί μπερδεύτηκαν και νόμιζαν πως έπαιζε ο εμβληματικός ύμνος του Champions League. Άραγε μπερδεύτηκαν;

Πώς συνδέεται ο ύμνος του Champions League με αυτόν του «Zadok the Priest»

Οι δύο ύμνοι από ότι όλα δείχνουν συνδέονται. Ο λόγος είναι ότι ο συνθέτης του ύμνου του Champions League που ακούγεται την ώρα που «απλώνεται το σεντόνι» στα ευρωπαϊκά γήπεδα, εμπνεύστηκε από το «Zadok the Priest» του George Frideric Handel.

Συγκεκριμένα, το 1992 ο άγγλος συνθέτης Tony Britten συνέθεσε τον ύμνο του Champions League βασισμένος στον ύμνο «Zadok the Priest». Μάλιστα, σε συνέντευξή του το 2013, ο Britten είχε δηλώσει ότι «με πλησίασαν από ένα διαφημιστικό πρακτορείο για να γράψω κάτι σαν ύμνο και καθώς ήταν λίγο μετά τους Τρεις Τενόρους στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιταλίας και επικρατούσε η κλασική μουσική.

Ο χουλιγκανισμός ήταν ένα μεγάλο, σημαντικό πρόβλημα και η UEFA ήθελε να πάει το παιχνίδι σε μια εντελώς διαφορετική περιοχή. Υπάρχει ένα σημείο εγχόρδων το οποίο «τσίμπησα» από τον Handel και μετά έγραψα τη δική μου μελωδία. Έχει ένα είδος Handelian αίσθηση σε αυτό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι μια πλήρης αντιγραφή».

Πώς αντέδρασε το Twitter

Μία έκπληξη περίμενε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και τον κόσμο που παρακολούθησαν την τελετή στέψης. Κατά την διάρκεια αυτής ακούστηκε ένας ο ύμνος του Champions League και όπως ήταν αναμενόμενο το Twitter το σχολίασε με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

The crowd for King Charles coronation was good, but I still think our parade for the Champions League in 2019 was better. #lfc https://t.co/OgZ9vXryj7 pic.twitter.com/DztqI2FiRm — Liverpool Photos (@LiverpoolPhotox) May 6, 2023

Football fans hearing “Zadok the Priest” during the anointment and thinking it’s the Champions League Anthem #Coronation #AbolishMonarchy pic.twitter.com/WJ6qcSJz20 — HAKAD (@HOTDJester) May 6, 2023