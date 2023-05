Νέο αιματοκύλισμα, με τουλάχιστον οχτώ νεκρούς σε δύο χωριά της Σερβίας περίπου 46 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου, εκτυλίχθηκε το βράδυ χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, νεαρός 21 ετών σκόρπισε τον θάνατο στα χωριά Ντούμπονα και Σέπσιν, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Nova S μεταδίδει ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος οκτώ ανθρώπων και ο τραυματισμός άλλων δεκαπέντε. Εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

In the town of Mladenovac, Serbia, a 21-year-old man has opened fire on passersby. Two people were killed and 15 were wounded. pic.twitter.com/rFPIYOKWmT

