Στη σύλληψη του 21χρονου μακελάρη Ούρος Μπλάζιτς στη Σερβία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Ο δράστης της νέας πολύνεκρης επίθεσης στη Σερβία συνελήφθη κοντά στο Κραγκούγεβατς, όπως αναφέρει το RTS.

Αποτέλεσμα της νέας ένοπλης επίθεσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δεκαπέντε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε μια χώρα που βρισκόταν ήδη σε κατάσταση σοκ, έπειτα από το μακελειό σε σχολείο του Βελιγραδίου προχθές Τετάρτη, με εννιά νεκρούς.

Στα social media της Σερβίας έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες και βίντεο με τον 21χρονο δράστη της επίθεσης που είναι γιος στρατιωτικού, ενώ οι ειδικές δυνάμεις της Σερβίας έδωσαν φωτογραφία από τη σύλληψή του.

Χθες βράδυ, περίπου στις 23:00 η ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) σε τρία χωριά, κοντά στη Μλαντένοβατς, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της σερβικής πρωτεύουσας, ο 21χρονος γιος στρατιωτικού, άνοιξε πυρ με αυτόματο τουφέκι (μάλλον καλάσνικοφ) μέσα από όχημα εν κινήσει (Mercedes σύμφωνα με αναφορές) προτού απομακρυνθεί αυξάνοντας ταχύτητα, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση RTS και άλλα ΜΜΕ.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο αστυνομικός Μίλαν Πάνιτς και η αδελφή του.

Σήμερα, προτού καν ανατείλει ο ήλιος, εκατοντάδες αστυνομικοί «χτένιζαν» την περιοχή, ενώ ελικόπτερο εφοδιασμένο με προβολέα έψαχνε επίσης τον δράστη, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Η επιχείρηση ονομάστηκε «Ανεμοστρόβιλος».

Σύμφωνα με το RTS, στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 600 αστυνομικοί, ανάμεσά τους μέλη ειδικής μονάδας επέμβασης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Η Αστυνομία παράλληλα απέκλεισε την πρόσβαση προς διάφορα χωριά.

Ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών Μπράτισλαβ Γκάσιτς έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια».

Όπως μετέδωσε νωρίτερα από το Βελιγράδι ο Νίκος Πέλπας για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπήρχαν πληροφορίες πως ο νεαρός εντοπίστηκε και περικυκλώθηκε από την αστυνομία κοντά στην κωμόπολη Μάλι Ποζάρεβατς, αλλά αρνήθηκε να παραδοθεί και αντάλλαξε πυρά με αστυνομικούς.

The shooter, Uroš Blažić was involved in shooting at people in these locations.

After first shooting at Dubona, he was shooting from his car,while driving. pic.twitter.com/tzRCwseuqc

— SEICO-OSINT (@SeicoIntel) May 5, 2023