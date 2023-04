Ο γνωστός vegan ακτιβιστής και συνιδρυτής της περιβαλλοντικής ακτιβιστικής ομάδας «Extinction Rebellion», Roger Hallam, εξέφρασε με μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, την ενόχλησή του για το δείπνο που του προσέφεραν στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται έπειτα από ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του και έσπασε το πόδι του.

Ο Hallam ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία με νερόβραστα καρότα και έγραψε ότι αυτή ήταν η μοναδική vegan επιλογή που του έδωσε το νοσοκομείο. «Είχε και έξι πατάτες που τις έφαγα ήδη» έγραψε ο Βρετανός ακτιβιστής.

«Αφού εδώ και 30 χρόνια μας λένε ότι αν δεν υιοθετήσουμε φυτικές δίαιτες θα καταλήξουμε να έχουμε φρικτούς πόνους, αυτό είναι το πιάτο που μου σέρβιρε για δείπνο η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο» τονίζει, όντως έξαλλος για την αντιμετώπιση που είχε.

1. Vegan option.

30 yrs after we were told that refusing to move to plant based diets would result in the greatest spasms of human suffering in our historical experience due to ecological/social collapse, … pic.twitter.com/aXtMM38DmF

— Roger Hallam (@RogerHallamCS21) April 28, 2023