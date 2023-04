Απίστευτο κι όμως αληθινό! Συνταξιούχος οικοδόμος στη Βρετανία ξύπνησε μέσα στα αίματα, καθώς το κουτάβι του είχε φάει το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού του μέχρι το κόκκαλο. Όπως όμως πληροφορήθηκε λίγο αργότερα, του έσωσε τη ζωή.

Ο Ντέιβιντ Λίντσει, 64 ετών, από το Κέιμπριτζ ξύπνησε από τα ουρλιαχτά της γυναίκας του, που τον βρήκε στον καναπέ χωρίς μεγάλο δάκτυλο ποδιού, επειδή ο σκύλος του, ο 7μηνών Χάρλει το είχε «ροκανίσει» μέχρι το κόκκαλο.

Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε άμεσα ενημερώθηκε ότι ο άταχτος τετράποδος του έσωσε τη ζωή, αφού δεν είχε αίσθηση του ποδιού του, επειδή είχαν φράξει δύο αρτηρίες στα πόδια του.

