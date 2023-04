Κι όμως, είναι γεγονός! Για πρώτη φορά στα χρονικά, εάν οδηγείτε πάνω από 120χλμ/ώρα δεν υπάρχει περίπτωση να «φάτε» πρόστιμο, αντιθέτως αυτό θα συμβεί εάν κατεβείτε από τα 120.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό δεν ισχύει στη χώρα μας, αλλά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια τεράστια οικονομική άνθιση αποτελώντας τον παράδεισο των supercars.

Οι αυτοκινητόδρομοι στη χώρα της Μέσης Ανατολής αποτελούνται από 8 λωρίδες ενώ σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα είναι ευθείες. Αξίζει να πούμε φυσικά πως το κόστος της βενζίνης είναι σχεδόν μηδαμινό.

Abu Dhabi will be implementing a minimum speed of 120kmph on Sheikh Mohammed Bin Rashid Road violators will be fined Dh400

Maximum speed on this major highway will be 140kmph, and the minimum speed of 120kmph shall apply on the first and second lanes from the left. pic.twitter.com/cYTKmIrQi2

— Shubham Rai (@shubhamrai80) April 2, 2023