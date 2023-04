Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter, Έλον Μασκ, χλεύασε την προηγούμενη διοίκηση της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης για την επίβλεψη μιας επιχείρησης «παράλογα υπερβολικού προσωπικού» που λειτουργούσε σαν μια «δοξασμένη οργάνωση ακτιβιστών».

Σε μια συνέντευξη με τον παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, ο Μασκ αστειεύτηκε ότι η λειτουργία του Twitter μετά την απομάκρυνση του 80% του προσωπικού, τις ημέρες μετά την εξαγορά του, τον Οκτώβριο του 2022 δεν ήταν τόσο «βαρύ έργο», επειδή δεν ανησυχούσε για τη λογοκρισία των χρηστών.

«Αποδείχθηκε ότι δεν χρειάζεσαι τόσους πολλούς ανθρώπους για να διευθύνεις το Twitter», είπε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αφού επιβεβαίωσε ότι το 80% των εργαζομένων της εταιρείας απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς μετά την εξαγορά της κοινωνικής πλατφόρμας από τον ίδιο.

Ο παρουσιαστής σημείωσε πως το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο, με τον Μασκ να απαντά πως «αν δεν προσπαθείς να διευθύνεις κάποιο είδος δοξασμένης ακτιβιστικής οργάνωσης και δεν σε νοιάζει τόσο πολύ η λογοκρισία, τότε μπορείς πραγματικά να αφήσεις πολλούς ανθρώπους να φύγουν, όπως αποδεικνύεται».

«Νομίζω ότι είχαμε μια κατάσταση στο Twitter όπου ήταν υπέρμετρα στελεχωμένο», υποστήριξε ο Μασκ.

Ο Μασκ, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας διαστημικών σκαφών SpaceX και της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, συνέχισε να επικρίνει τον ρυθμό με τον οποίο ένα «φουσκωμένο» Twitter έκανε βελτιώσεις στην πλατφόρμα όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλώντας την κατάσταση «κωμική».

«Δεν φτιάχνετε αυτοκίνητα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να φτιάξετε αυτοκίνητα ή να βάλετε πυραύλους σε τροχιά. Οπότε, ξέρετε, το πραγματικό ερώτημα είναι, πώς έγινε τόσο παράλογα υπεράριθμο το προσωπικό; Αυτό είναι τρελό», πρόσθεσε.

