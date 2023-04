Τα βεγγαλικά και το βράδυ της Ανάστασης είναι αλληλένδετα στο ελληνικό Πάσχα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε πόσο επικίνδυνα μπορεί να γίνουν.

Οι τραυματισμοί από πυροτεχνήματα, βεγγαλικά και κροτίδες ειδικά την περίοδο του Πάσχα, είναι αρκετά συχνοί. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας τα τελευταία 15 χρόνια, 11 άνθρωποι στη χώρα μας έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί από κροτίδες, βεγγαλικά, ρουκέτες και άλλα πυροτεχνήματα.

Ένας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των βεγγαλικών είναι για τα μάτια καθώς κάποιο από αυτά είναι πιθανό να ανάψει κοντά στο πρόσωπό σας.

Ακολουθούν έξι συμβουλές για την προστασία των ματιών από τα βεγγαλικά:

1. Αν εσείς ανάψετε κάποιο πυροτέχνημα, φροντίστε να κρατάτε το χέρι σας τεντωμένο και οι άνθρωποι που βρίσκονται μαζί σας να απομακρυνθούν.

2. Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα πυροτεχνήματα. Τα βεγγαλικά όταν ανάβουν παράγουν θερμότητα μεγαλύτερη από 1.000 βαθμούς Κελσίου.

3. Να έχετε κοντά σας έναν κουβά με νερό για να σβήσετε τις φωτιές που ίσως προκληθούν γιατί αν ψάχνετε εκείνη την ώρα το λάστιχο ή τον πυροσβεστήρα, μπορεί ο χρόνος που θα χάσετε να αποβεί μοιραίος.

4. Διατηρείτε τα πυροτεχνήματα σε κλειστό κουτί και να ανάβετε ένα τη φορά.

5. Μακριά από τις φλόγες των τσιγάρων. Γενικά ο,ττιδήποτε εύφλεκτο, τσιγάρα, εστίες φωτιάς μακριά όχι μόνο από το πυροτέχνημα που ανάβει, αλλά και από τα αδρανή πυροτεχνήματα που βρίσκονται ακόμα σε κουτιά.

6. Φορέστε γυαλιά ή κάποια άλλη προστασία για τα μάτια σας.