«Είναι σαν να επιστρέφεις στο σπίτι σου», είπε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία, τη γη των προγόνων του.

«Γιατί να θέλεις να φύγεις»

Μιλώντας σε μια παμπ της πόλης Ντάνταλκ (βορειοανατολικά), ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε «όταν είσαι εδώ, αναρωτιέσαι γιατί να θέλεις να φύγεις», αναφερόμενος στους ιρλανδούς προγόνους του (από την πλευρά της μητέρας του) οι οποίοι μετανάστευσαν στην Αμερική για να γλιτώσουν από τον ιρλανδικό λιμό του 19ου αιώνα.

Ο 80χρονος δημοκρατικός πρόεδρος μπορεί επίσης να σκεφτόταν την αντίθεση μεταξύ της χαμηλής δημοτικότητάς του στις ΗΠΑ και της θερμής υποδοχής που έτυχε στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

“Coming here feels like coming home» US President @JoeBiden says “its good to be back” in Ireland, adding that while here, he wonders why anyone would ever want to leave | Live updates: https://t.co/O1zX67gS0h pic.twitter.com/lXxyYN4hZy — RTÉ News (@rtenews) April 12, 2023

«Σαν να επιστρέφεις σπίτι σου»

«Είναι υπέροχο. Είναι σαν να επιστρέφεις στο σπίτι σου», είπε ο Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του σε μεσαιωνικό κάστρο.

”It feels like coming home.”

US President Joe Biden began his day in Belfast, before flying to Dublin and then travelling on to explore his ancestral roots in Co Louth in what was a busy first day of his visit to Ireland | Read more: https://t.co/I1IubmdCPW pic.twitter.com/OpfK3t9Oqj — RTÉ News (@rtenews) April 12, 2023

Κατά την περιήγησή του, ο αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε ντόπιους (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Kevin Lamarque) και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με αρκετούς που περίμεναν υπομονετικά, υπό βροχή, να τον δουν από κοντά και να τον επευφημήσουν.

Ο μόνος Καθολικός

Η Ιρλανδία έχει υποδεχθεί αρκετούς προέδρους των ΗΠΑ, αλλά ο Τζο Μπάιντεν είναι ο μόνος Καθολικός ένοικος του Λευκού Οίκου που επισκέφθηκε τη χώρα μετά τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι το 1963.

Η θερμή υποδοχή που έτυχε στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν είχε σχέση με την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που συνάντησε ο Μπάιντεν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας.

US President Joe Biden is on his way to Belfast for the start of his visit to the island of Ireland. Air Force One left Joint Base Andrews in Maryland this evening and is expected to touch down at Belfast International Airport shortly after 9pm | https://t.co/ppbAjtUafe pic.twitter.com/8YBP3eIM11 — RTÉ News (@rtenews) April 11, 2023

Με τη σύντομη επίσκεψή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε να τιμήσει την 25η επέτειο από την ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που έβαλε τέλος σε τρεις δεκαετίες αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ Προτεσταντών Ενωτικών και Καθολικών Ρεπουμπλικάνων.

Ο Τζο Μπάιντεν, που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές του 2024, θέλει επίσης μέσω της επίσκεψής του στη γη των προγόνων του ν’ απευθυνθεί στην αποκαρδιωμένη μεσαία τάξη στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι το «αμερικανικό όνειρο» δεν έχει πεθάνει και υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος προέρχεται από ταπεινή, εργατική οικογένεια.

Πηγή: ΑΠΕ