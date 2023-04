«Άγνωστοι» περικύκλωσαν κι ανέβηκαν σε δεξαμενόπλοιο εγγεγραμμένο στον νηογνώμονα της Σιγκαπούρης στον θαλάσσιο χώρο 550 χιλιόμετρα και πλέον από τα παράλια της Ακτής Ελεφαντοστού, δήλωσαν αξιωματούχοι χθες Τρίτη.

Είκοσι μέλη πληρώματος, διαφόρων εθνικοτήτων, βρίσκονταν στο Success 9 όταν οι άγνωστοι ανέβηκαν στο πλοίο προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με το λιμενικό της Σιγκαπούρης.

Η ίδια αρχή ανέφερε χθες πως συνεργάζεται στενά με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το κέντρο συντονισμού θαλάσσιων επιχειρήσεων διάσωσης στη Μονρόβια και με το κέντρο διοίκησης και ελέγχου Τσαγκί της Σιγκαπούρης για να εξακριβωθεί ποια είναι η κατάσταση και να προσφερθεί «βοήθεια», ανάλογα με το τι απαιτείται.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες.

Το πλοίο ανήκει σε ναυτιλιακή με έδρα τη Σιγκαπούρη.

#NSTworld Twenty crew members of various nationalities were on the Success 9 when it was boarded Monday in the Gulf of Guinea.#OilTanker #Success9 #Singapore #IvoryCoast https://t.co/HKjfXRuR3U

— New Straits Times (@NST_Online) April 12, 2023