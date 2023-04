Την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 26 ετών άφησε η Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός και μοντέλο, Jung Chae-yul (Γιάνγκ Τσάε Γιουλ).

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο μάνατζέρ της, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της και σημείωσε πως «η οικογένεια της είναι συντετριμμένη».

«Έχουμε να σας μεταφέρουμε πολύ σπαρακτικά και δυσάρεστα νέα. Η ηθοποιός Chae-yul μας άφησε στις 11 Απριλίου. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς της που πενθεί, η κηδεία θα γίνει ήσυχα και ιδιωτικά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ζήτησε «να αποφευχθεί η διάδοση φημών και αναφορών για το θέμα αυτό».

Μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου της Jung Chae-yul δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η 26χρονη ληταν πρωταγωνίστρια στην ταινία «Zombie Detective» του Netflix, στην τηλεοπτική σειρά «I Have Not Done My Best», καθώς και στην ταινία του «Deep» του 2018.

Η ίδια έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη σειρά του 2016, «Devil’s Runway», και πρόσφατα είχε ξεκινήσει γυρίσματα για το «Wedding Impossible».

Η τελευταία της ανάρτηση

Στις 9 Απριλίου η Jung Chae-yul έκανε την τελευταία ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία της με τη λεζάντα «Smile». Ωστόσο, αυτή η εικόνα αφαιρέθηκε πρόσφατα χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος.