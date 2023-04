Οκτώ κινεζικά πολεμικά πλοία και 42 στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν σήμερα από το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν γύρω από τη νήσο κατά την πρώτη ημέρα των στρατιωτικών ασκήσεων του Πεκίνου στο Στενό της Ταϊβάν.

Είκοσι εννέα αεροσκάφη διέσχισαν τη μέση γραμμή που χωρίζει την Κίνα από την Ταϊβάν, διευκρίνισε το υπουργείο, καταγγέλλοντας «παράλογες ενέργειες».

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν είχε σημειώσει νωρίτερα σήμερα, μετά την ανακοίνωση από την Κίνα των τριήμερων στρατιωτικών γυμνασίων γύρω από τη νήσο, ότι θα ανταποκριθεί με ηρεμία, λογικά και με σοβαρή στάση, ούτε κλιμακώνοντας τις συγκρούσεις ούτε προκαλώντας διενέξεις.

Η Κίνα χρησιμοποίησε επίσκεψη στις ΗΠΑ της προέδρου της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν ως δικαιολογία για τη διεξαγωγή των ασκήσεων, προσέθετε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

China just released the first footage from today‘s military exercises around Taiwan. The video mentions some of the assets involved: #GroundForce rocket launchers, #Navy destroyers and missile speedboats, #AirForce fighter, bomber, interference, and refueling aircraft, etc. pic.twitter.com/FYANzxiRJE

— David Demes 戴達衛 (@DemesDavid) April 8, 2023