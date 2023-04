Η «ροζ πανσέληνος» ή «πασχαλινό φεγγάρι» θα «κοσμήσει» απόψε τον ουρανό. Το πρώτο ολόγιομο φεγγάρι της άνοιξης θα βγει στις 12:37 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (05.04.2023).

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται τη NASA, το «Ροζ Φεγγάρι» οφείλει το όνομά του σε ένα αγριολούλουδο κοινώς γνωστό ως «moss pink» στη βάση δεδομένων «The Old Farmer’s Almanac».

Η πανσέληνος του Απριλίου είναι, επίσης, γνωστή ως «Πασχαλινή», καθώς για τους Καθολικούς η Κυριακή, 9 Απριλίου είναι Κυριακή του Πάσχα. Το ροζ φεγγάρι είναι ακόμα γνωστό ως «Sprouting Grass Moon», «Egg Moon» και «Fish Moon».

Φέτος, είχε προηγηθεί το «Φεγγάρι Σκουλήκι», ενώ τον Μάιο, οι λάτρεις της αστρονομίας μπορούν να παρακολουθήσουν την πανσέληνο «Flower Moon».

«Η πανσέληνος του Απριλίου θα μοιάζει με άλλες πανσελήνους», δήλωσε στο CNN ο Δρ Νόα Πέτρο, επικεφαλής του εργαστηρίου πλανητικής γεωλογίας, γεωφυσικής και γεωχημείας της NASA.

«Ωστόσο, κάθε πανσέληνος μας δίνει την ευκαιρία να δούμε μια όμορφη Σελήνη και να αρχίσουμε να την παρατηρούμε καθώς διανύει τις φάσεις της. Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να ξεσκονίσουν τα κιάλια ή τα τηλεσκόπιά τους, να κοιτάξουν προσεκτικά τη Σελήνη, να προσπαθήσουν να δουν τα διαφορετικά χρώματα (τις φωτεινές και τις σκοτεινές περιοχές) και να αναγνωρίσουν ότι αυτές οι διαφορές αντανακλούν διαφορετικές συνθέσεις πετρωμάτων» σημείωσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος στο σεληνιακό πρόγραμμα Artemis της NASA, πρόσθεσε: «Ετοιμαζόμαστε να στείλουμε αστροναύτες πίσω στη Σελήνη, καθώς και πολυάριθμες ρομποτικές αποστολές στην επιφάνειά της. Τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πολύ συναρπαστικά για τη σεληνιακή επιστήμη!», τόνισε ο Πέτρο.

Η NASA ανέφερε επίσης πως ορατοί απόψε θα είναι η Αφροδίτη, ο Ερμής και ο Άρης.

This month’s Full Moon will be tomorrow, Thursday 6th April, and will be most visible at 4:34 am⏰

The Moon won’t actually look pink – although it can during a lunar eclipse! Known as the Pink Moon supposedly due to the bloom of the ground phlox, a pink flower in North America🌸 pic.twitter.com/oh7eS7HDbp

— Armagh Observatory & Planetarium (@ArmaghPlanet) April 5, 2023