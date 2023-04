Την έκπληξη όλων με τον πιο διασκεδαστικό κι ευχάριστο τρόπο προκάλεσε ο Μανώλης Κονταρός μέσα από την εμφάνισή του στο χθεσινό Just The 2 Of Us.

Ο καλεσμένος -και κολλητός φίλος του Βασίλη Μπισμπίκη– ξεσήκωσε το κοινό μέσα από τα κρητικά τραγούδια που ερμήνευσε, ενώ πέταξε και μια βόμβα με τα όσα ανέφερε για το ζεύγος Βανδή – Μπισμπίκη.

«Τη Δέσποινα Βανδή την αγαπώ, με τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι ερωτευμένοι και όταν θα γίνει η πρόταση γάμου θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο» είπε χαρακτηριστικά με τη Δέσποινα Βανδή να μένει… άλαλη.

Μάλιστα, η λέξη «όταν» που χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο αντί για την «αν» σχολιάστηκε από την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, στην οποία επιμένουν πως πρόκειται περί αποκάλυψης της επικείμενης πρότασης γάμου που ο Βασίλης Μπισμπίκης ετοιμάζεται να κάνει στην αγαπημένη του, Δέσποινα Βανδή.

Δείτε το βίντεο

Μάλιστα, το ζευγάρι τα πηγαίνει πολύ καλά και οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να… φάμε και κουφέτα. Μάλιστα, υπάρχει περιοδικό που αναφέρει πως κουμπάρα θα είναι η τελικά η Άννα Βίσση!

Θυμίζουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η περίφημη κόντρα τους ανήκει στο παρελθόν, ενώ πρόσφατα η Βανδή πήγε στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Βίσση για να απολαύσει το πρόγραμμα της καλής της (πλέον) φίλης, ενώ το ίδιο έκανε και η Βίσση.

Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί ότι τίποτα δεν είναι ακόμα βέβαιο και οι μόνο ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή γνωρίζουν το αν και κυρίως το πότε θα κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.