Αντιμέτωπες με τις συνέπειες των πολιτικών τους βρίσκονται πολλές χώρες στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτές.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη κατεβαίνουν σε απεργίες, διαμαρτυρόμενοι για τους χαμηλούς μισθούς, τις κακές συνθήκες εργασίας, το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, το εκπαιδευτικό, καθώς και για τις κακές υπηρεσίες των δημοσίων εταιρειών, όπως αυτό που συνέβη στην Ελλάδα με την τραγωδία των Τεμπών.

Αυτή την στιγμή σε Γαλλία και Γερμανία σημειώνονται οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Ο χορός των κινητοποιήσεων έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου.

🇫🇷 French security forces again clashed with protesters Saturday as campaigners sought to stop the construction of reservoirs for the agricultural industry in the southwest of the country, AFP correspondents said.

