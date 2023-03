Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα με «όπλα διασποράς» το απόγευμα του Σαββάτου στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να τρομοκρατεί. Συνέπεια του βομβαρδισμού του Κραματόρσκ με όπλα διασποράς: δύο νεκροί και 8 τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων σοβαρά», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο δήμαρχος Αλεξάντερ Γκοντσαρένκο.

Από τον βομβαρδισμό καταστράφηκαν 12 κτίρια κατοικιών και 14 δημοτικές εγκαταστάσεις.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι άκουσαν δέκα σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα, τοπική ώρα και κατόπιν είδαν καπνό να υψώνεται από ένα πάρκο, στα νότια της πόλης.

Two dead and eight wounded as a result of the Russian strike on Kramatorsk, said head of the regional administration Pavlo Kyrylenko.

Kyrylenko claims that the shelling was carried out with cluster munitions. pic.twitter.com/aHaypUG8gC

— NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2023